Bahar Kizil kämpft seit Jahren mit heftigen Essens-Crashs

Bahar Kizil (37) öffnet sich erneut ganz ehrlich gegenüber ihren Fans: In einer Instagram-Story erzählt die frühere Monrose-Sängerin, dass sie seit Jahren mit heftigen Essens-Crashs zu kämpfen hat – und jetzt wieder schmerzlich daran erinnert wurde. Seit über drei Monaten ernährt sich Bahar nach eigenen Angaben strikt keto und kohlenhydratarm, weil sie sich damit deutlich fitter fühlt. Doch am vergangenen Wochenende gönnte sie sich auf einem Festival ein paar Ausnahmen mit Dumplings und einer Reis-Bowl – mit dramatischen Folgen für ihren Körper, wie sie ihren Followern schildert.

In ihrer Story schilderte Bahar die Beschwerden sehr konkret. "Mir geht es nicht um Angst vor Zunahme", stellte sie klar und betonte, dass es ihr nicht um Kalorien gehe, sondern um das Körpergefühl nach dem Essen. Nach solchen Mahlzeiten fahre ihr Körper "komplett runter", sagte sie auf Instagram. Sie beschrieb brennende Augen, totale Erschöpfung und das Bedürfnis, sich sofort hinzusetzen oder zu schlafen. Dieses Problem begleite sie nach eigenen Angaben schon seit ihrer Teeniezeit und habe sich im Lauf der Jahre verschlimmert. Außerdem verriet die Sängerin, dass ihr Arzt ihr geraten habe, manches erst einmal zurückzustellen. Wenn sie gesund werden wolle, müsse sie auch Dinge zur Seite legen, die sie zwar glücklich machten, ihr aber viel abverlangten.

Dass Bahar derzeit sehr offen mit ihrer gesundheitlichen und persönlichen Entwicklung umgeht, zeigte sie schon in den vergangenen Wochen immer wieder in den sozialen Medien. Zuletzt sprach sie auch darüber, dass sie bereits 21 Kilo abgenommen habe und ihr Weg nicht immer leicht sei. Nun macht die ehemalige Monrose-Sängerin deutlich, dass für sie inzwischen nicht nur die Zahl auf der Waage zählt, sondern vor allem ihr Wohlbefinden im Alltag. In ihrer aktuellen Story teilte sie neben den Beschwerden auch weitere Gedanken aus ihrem Wochenende, etwa dass sie sich auf dem Festival mehr getraut und bewusst ihr Leben stärker in den Mittelpunkt gestellt habe.

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Imago Bahar Kizil beim Bonprix-Jubiläum "Forty And Fabulous" im Curio Haus in Hamburg am 25.06.2026

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Imago Bahar Kizil bei der Abschlusskundgebung des CSD 2025 am Brandenburger Tor in Berlin

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Getty Images Mandy Capristo, Senna Gammour und Bahar Kizil, Monrose-Mitglieder