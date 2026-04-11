LaFee packt im Podcast aus: Enttäuschung über Clueso

LaFee (35) hat sich in einem Podcast über eine unangenehme Begegnung mit ihrem musikalischen Idol Clueso (46) geöffnet. In dem Instagram-Reel, aus dem Podcast "Recall" von den Ex-Monrose-Stars Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37), erinnert sich die Sängerin an ein Treffen mit dem "Chicago"-Interpreten vor über 20 Jahren. Für die heute 35-Jährige war der Moment alles andere als erfüllend – im Gegenteil: Sie bezeichnete die Erfahrung selbst als "Never meet your hero"-Moment. Christina, die unter ihrem Künstlernamen LaFee bekannt wurde, war damals offenbar von der Begegnung mit dem Musiker enttäuscht worden.

Die Details zu dem Aufeinandertreffen gab LaFee im Gespräch mit Senna und Bahar preis. Die Situation, die sich vor mehr als zwei Jahrzehnten ereignete, scheint der Künstlerin bis heute in Erinnerung geblieben zu sein. Das Zusammentreffen mit Clueso, der 1980 geboren wurde und mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner heißt, entwickelte sich anders, als sie es sich erhofft hatte. Sie war damals 16 Jahre alt, frisch im Popgeschäft, während Clueso bereits als Musiker wahrgenommen wurde. "Ich hab einmal Clueso kennengelernt, und ich dachte: was für ein toller Musiker, was für ein sensationeller Sänger – und er hat sich halt mir gegenüber komplett daneben verhalten", sagt sie. Die Enttäuschung klingt bis heute nach: "Da dachte ich auch so: really?"

LaFee selbst machte in den 2000er-Jahren als gefeierter Teenie-Star von sich reden und landete mit Songs wie "Virus" große Erfolge. Nach einer längeren Pause kehrte die gebürtige Christina Klein 2021 mit deutschen Covern von 80er-Hits auf die Musikbühne zurück. Auch privat hat sich bei der Künstlerin einiges getan: Sie heiratete und wurde Mutter. Der Neuanfang sowohl im musikalischen als auch im privaten Bereich scheint der Sängerin gutzutun. Mit ihrer Teilnahme am Podcast gewährt sie ihren Fans nun auch Einblicke in Momente aus ihrer Vergangenheit, die nicht immer nur positiv verlaufen sind.

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LaFee, Musikerin

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Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil, Februar 2025

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Instagram / lafee_official LaFee mit Mann und Kind

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