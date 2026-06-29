Wende: Elijah Blue Allmans Ex-Frau zieht Scheidung zurück

Elijah Blue Allman (49) und seine Ehefrau Marieangela King sorgen nun mit einer überraschenden Wendung für neue Schlagzeilen. Nachdem Marieangela nach Elijahs Festnahme zunächst die Scheidung eingereicht hatte, zog sie diesen Schritt nun wieder zurück. Wie Page Six berichtet, erklärte sie in Gerichtsunterlagen, sie habe ihre Entscheidung nach reiflicher Überlegung sowie mit Blick auf Elijahs Behandlung und ihre "anhaltende Sorge um sein Wohlergehen" überdacht. "Ich habe Elijah bei unserer Hochzeit 2013 versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten an seiner Seite zu bleiben", betont sie. Deshalb wolle sie ihn auch weiterhin unterstützen.

"Elijah und ich haben in unserer Ehe Herausforderungen erlebt, von denen viele mit seinen Problemen mit Drogenmissbrauch, psychischen Erkrankungen und den daraus resultierenden Folgen zusammenhingen", schrieb Marieangela eindringlich. "Zu diesem Zeitpunkt war ich emotional erschöpft, überfordert und glaubte, dass eine Trennung notwendig sei." Inzwischen hätten sich die Umstände jedoch verändert. Laut Page Six erklärte sie weiter: "Nach weiterer Reflexion und Gesprächen über seinen Zustand und seine Genesung entschied ich, dass ich unsere Ehe nicht auflösen möchte."

Gleichzeitig möchte Marieangela nun auch in das laufende Verfahren um eine mögliche Vormundschaft eingebunden werden, das Elijahs Mutter Cher (80) im April angestoßen hatte. Ihrer Ansicht nach sollten Entscheidungen über Elijahs Zukunft nur mit einem "vollständigen Verständnis seiner aktuellen Umstände, seiner Behandlung, seines Unterstützungssystems und seiner Wünsche" getroffen werden. Elijah befindet sich währenddessen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung im US-Bundesstaat New Hampshire. Wie sich der Rechtsstreit entwickelt und ob das Ehepaar nun tatsächlich einen Neuanfang wagt, bleibt nun abzuwarten.

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Imago Chers Sohn Elijah Blue Allman in Beverly Hills vor einem Starbucks, 6. August 2025

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Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

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Imago Elijah Blue Allman mit Sonnenbrille und Getränk in Beverly Hills, August 2025