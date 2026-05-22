Deshalb sieht Cher mit 80 nur halb so alt aus, wie sie ist

Pop-Ikone Cher (80) feiert ihren 80. Geburtstag und beweist der Welt, dass Alter in Hollywood eben doch nur eine Zahl ist. Die Musiklegende wirkt fitter und strahlender denn je – doch was ist das Geheimnis hinter ihrer vermeintlich ewigen Jugend? Neben der Liebe zu ihrem rund vier Jahrzehnte jüngeren Partner, dem Musikproduzenten Alexander Edwards (39), basiert Chers sensationeller Look auf knallharter Disziplin. Die Sängerin überlässt laut Daily Mail absolut nichts dem Zufall und investiert täglich mehrere Stunden harte Arbeit in ihren Körper, um im Rampenlicht auch weiterhin mühelos mit der jüngeren Generation mithalten zu können.

Das Fundament für Chers jugendlichen Glow liegt vor allem in einer extrem strikten Ernährung. Auf den Teller der Grammy-Gewinnerin kommen laut fast ausschließlich frische, unverarbeitete Lebensmittel. Zucker, Alkohol und rotes Fleisch sind für die Musikikone tabu – stattdessen setzt sie auf viel Gemüse, Fisch und literweise Wasser. Kombiniert wird dieser Verzicht mit einem kompromisslosen Sportprogramm aus intensivem Krafttraining, Joggen und knackigen Workouts mit dem eigenen Körpergewicht. Damit nicht genug: Regelmäßige High-End-Beauty-Treatments im Kosmetikstudio unterstützen ihr straffes Erscheinungsbild und sorgen für die beinahe faltenfreie Haut.

Wie perfekt dieses Anti-Aging-Konzept funktioniert, demonstrierte Cher erst kürzlich beim Besuch der glamourösen Met Gala in New York. Seite an Seite mit ihrer Patentochter Jesse Jo Stark (35) stahl die frischgebackene 80-Jährige allen die Show und zog die Blicke der weltweiten Modeszene auf sich. Für ihre Millionen Fans ist die Pop-Diva längst das ultimative Vorbild in Sachen Selbstfürsorge und Disziplin geworden. Cher zeigt eindrucksvoll, dass man sich mit der richtigen Portion Stolz, einem unerschütterlichen Stilbewusstsein und eiserner Willenskraft auch im stolzen Alter von 80 Jahren die Krone der Popwelt nicht nehmen lassen muss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher verlässt das Carlyle Hotel auf dem Weg zur Met Gala in New York, Mai 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Ralph Dominguez / MediaPunch Cher und Val Kilmer, 1984