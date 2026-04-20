Cher entdeckt unverhoffte Oma-Freuden mit Teenager-Enkelin

Unerwartete Familiennews bei Cher (79): Die Sängerin soll am Telefon erfahren haben, dass sie eine bislang unbekannte Enkelin hat – eine 15-Jährige namens Ever. Die Teenagerin lebt mit ihrer Mutter Kayti Edwards in Joshua Tree in Kalifornien. Vater des Mädchens soll Chers Sohn Elijah Allman (49) sein. Das berichtet The Sun, gestützt auf Aussagen von Kayti. Demnach rief Cher im vergangenen Jahr bei Kayti an, nachdem in der Familie Gerüchte über ein geheimes Kind von Elijah kursiert waren. Das frühere Model behauptet, es habe 2010 eine kurze Liaison mit Elijah gehabt, aus der Ever hervorgegangen sei. Elijah habe von Anfang an gewusst, dass es ein Kind gebe, aber keine Vaterrolle übernehmen wollen und nur alle paar Jahre kurz vorbeigeschaut. "Ich musste es gestehen", erklärte Kayti über das Telefonat mit Cher.

"Sie sagte, sie habe 2021 schon einmal etwas von Elijah darüber gehört, war sich aber nicht sicher, ob es nur verrücktes Gerede war. Als sie die Nachricht hörte, war sie sprachlos", so Kayti weiter. Laut The Sun soll Cher ihrer Familie gesagt haben: "Oh mein Gott, ich bin endlich Oma." Nach einer Überdosis von Elijah habe sich Cher erneut gemeldet und Kayti und Ever nach Malibu eingeladen. Dort habe die Musikikone ihrer Enkelin ihren riesigen Konzert-Kleiderschrank gezeigt. Kayti beschrieb Cher als "lieb und freundlich" und im Umgang mit Ever sogar "kindlich". Seither bleibe Cher laut Kayti in Kontakt. Zu Weihnachten schickte sie eine Karte und einen Hoodie der Marke Chrome Hearts. Zum Geburtstag gab es Geld und Chrome-Hearts-Sweatpants.

Hinter den Kulissen ist die Familiengeschichte vielschichtig: Ever wuchs bei Kayti auf, die betont, ihr heutiger Ehemann sei Evers "wahrer Vater", weil er sie "von Tag eins an" großgezogen habe. Elijah ist der jüngere Sohn von Cher und dem verstorbenen Musiker Gregg Allman (†69). Kayti wiederum stammt aus einer Hollywood-Dynastie: Ihr Großvater ist Regisseur Blake Edwards, verheiratet mit Julie Andrews (90) – Kayti gilt daher als deren Stiefenkelin. Schon vor einigen Jahren sprach Cher darüber, dass sie sich Enkel wünschte: Während der Pressetour zu "Mamma Mia! Here We Go Again" im Jahr 2018, in dem sie eine Großmutter spielte, sagte sie: "Ich habe keine Enkel. Ich wünschte, ich hätte welche, wirklich."

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Getty Images Cher im Oktober 2024

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Getty Images Elijah Blue Allman, Sänger

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Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001