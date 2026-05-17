Cher wird 80: Schillernde Karriere und dunkle Enthüllungen

Kurz vor ihrem 80. Geburtstag am 20. Mai steht Cher (79) im Mittelpunkt einer neuen BBC-Dokumentation, die ihr außergewöhnliches Leben und ihre Karriere beleuchtet. Dabei blickt die Sängerin – eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten mit über 100 Millionen verkauften Platten weltweit – offen auf Höhen und Tiefen zurück. Neben den strahlenden Momenten kommen dabei auch bittere Enthüllungen ans Licht: etwa dass sie für ihren entscheidenden Textbeitrag zu ihrem Megahit "Believe" nie Geld gesehen hat. Gegenüber der BBC gibt sie zu: "Ich hätte mich ohrfeigen können." Der Song wurde 1998 veröffentlicht und war damals die meistverkaufte Single einer Künstlerin in der Geschichte der britischen Charts – und gewann 2000 den Grammy für die beste Tanzaufnahme.

Nicht weniger schmerzhaft ist Chers Rückblick auf ihre Ehe mit Sonny Bono (†62) und deren Ende. Als das Paar 1975 die Scheidung vollzog, behielt Sonny satte 95 Prozent des gemeinsam erarbeiteten Vermögens – obwohl das gemeinsame Unternehmen den Namen Cher Enterprises trug. "Son, wie konntest du das tun?", soll sie ihn damals gefragt haben. Sonny antwortete laut Cher: "Ich wusste immer, dass du mich verlassen würdest." Bereits vier Tage nach der Scheidung heiratete sie den Musiker Gregg Allman (†69), mit dem sie einen Sohn bekam. Diese Ehe hielt bis 1979. Heute ist sie mit Alexander Edwards (39) liiert und arbeitet an einem neuen Album. "Das wird wohl mein letztes sein, denn eigentlich sollte man in meinem Alter nicht mehr singen. Aber warum jetzt aufhören, Grenzen zu brechen?", sagt sie.

Begonnen hatte alles 1957, als die elfjährige Cherilyn Sarkisian Elvis Presley (†42) auf der Bühne sah. "Elvis kam in seinem Goldanzug heraus, und sie ließen die Lichter aufblitzen. Ich dachte: Mein Gott, es muss unglaublich sein, auf dieser Bühne zu stehen", erinnert sie sich. Cher wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Kalifornien auf, kämpfte mit Legasthenie und fand ihren Weg ins Musikbusiness über die Begegnung mit Sonny Bono in einem Coffee Shop in Los Angeles, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war. Mit ihm stieg sie zum Weltstar auf – die beiden hatten zeitweise fünf Songs gleichzeitig in den Billboard Top 50, eine Leistung, die bis dahin nur den Beatles und Elvis gelungen war. Trotz allem Streit blieb das Verhältnis zu Sonny bis zu seinem Tod bei einem Skiunfall im Januar 1998 eng. "Ich träume von ihm", sagt Cher über ihren einstigen Partner.

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Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Cher feiert das Motto "Costume Art"

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Getty Images Cher mit ihrem Ehemann Sonny Bono, auch bekannt als Sonny und Cher, im August 1966

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IMAGO / Avalon.red Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024