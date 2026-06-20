Zu schüchtern für Cher? So begann Gregg Allmans Liebe zu ihr

Gregg Allman (†69) war in den 1970er Jahren ein gefeierter Rockstar – doch wenn es darum ging, Frauen anzusprechen, war er alles andere als selbstsicher. Besonders eine Dame ließ ihn regelrecht erstarren: Cher (80). Als die beiden sich eines Abends in einem Club in Los Angeles über den Weg liefen, wagte Gregg es nicht, einfach auf sie zuzugehen. Stattdessen bat er seinen besten Freund Chank Middleton darum, das Eis für ihn zu brechen und als Vermittler aufzutreten. Wie diese ungewöhnliche Liebesgeschichte ihren Anfang nahm, erzählt jetzt die Dokumentation "Gregg Allman: The Music of My Soul", die am 17. Juni in die Kinos kommt.

Chanks Sohn Taj Middleton berichtet in dem Film, sein Vater habe Gregg stets als "sehr, sehr schüchtern" beschrieben. "Mein Vater musste als Vermittler einspringen, um das ins Rollen zu bringen", erzählt er in der Doku und fügt hinzu: "Die Geschichte ist, dass sie in einem Club in L.A. waren und er meinen Vater damit beauftragte, im Wesentlichen Cher anzusprechen, sie in seinem Namen zu begrüßen und von da an als Kuppler zu fungieren. Und er sagte immer: 'Ich versteh's nicht. Er ist so ein gutaussehender Typ. Er ist berühmt. Aber trotzdem ist er zu nervös, um einfach auf Cher zuzugehen.'" Das Werben hatte Erfolg: Das Paar heiratete 1975, nachdem Cher herausgefunden hatte, dass sie mit dem gemeinsamen Sohn Elijah Blue schwanger war. Cher reichte allerdings bereits neun Tage nach der Hochzeit die Scheidung ein, die beiden versöhnten sich jedoch und blieben bis 1979 zusammen.

Dass die Beziehung letztendlich scheiterte, hatte mehrere Gründe. Der massive Medienrummel setzte Gregg enorm zu. In archivierten Interviewaufnahmen, die in der Dokumentation zu sehen sind, schildert er, dass er kaum noch einen Schritt tun konnte, ohne dass sich Menschen an seinem Tor drängten. In ihren 2024 erscheinenden Memoiren "Cher: The Memoir, Part One" schrieb Cher zudem, dass Gregg ihr einmal in einem Brief mitteilte, er wolle kein "Narr" sein – nachdem sie für eine Zusammenarbeit zu ihrem Ex-Mann Sonny Bono (†62) zurückgekehrt war. Auch seine Drogensucht belastete die Beziehung schwer. Trotz allem blieben die beiden befreundet. Gegenüber Dan Rather sagte Gregg 2015: "Cher und ich sind Freunde. Wir sind jetzt gute Freunde." Als Gregg 2017 starb, war Cher bei seiner Beerdigung dabei.

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Gregg Allman und Cher 1970

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Rob Kim / Getty Images Gregg Allman in New York

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Getty Images Cher, Oktober 2024