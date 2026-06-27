Cher kämpft weiter um rechtliche Betreuung für Sohn Elijah

Für Sängerin Cher (80) und ihren Sohn Elijah Blue Allman (49) geht der Kampf vor Gericht in die nächste Runde. Elijah befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik im US-Bundesstaat New Hampshire – und zwar in einer geschlossenen Einrichtung. Zugeschaltet per Video nahm der 49-Jährige an einem Gerichtstermin in Kalifornien teil, bei dem es erneut um die Frage gehen sollte, ob Cher die rechtliche Betreuung ihres Sohnes übernehmen kann. Der Termin endete jedoch ohne Entscheidung, da die Richterin Elijahs Wunsch ablehnte, sich selbst vor Gericht zu vertreten. Das Verfahren wurde laut Rolling Stone auf den 1. September vertagt.

Zusätzlichen Zündstoff liefert die Frage, ob Kalifornien in diesem Fall überhaupt zuständig ist. Richterin Jessica Uzcategui äußerte Zweifel daran, da Elijah offenbar nicht die Absicht hegt, nach Kalifornien zurückzukehren – und dies aufgrund seines Aufenthalts in der psychiatrischen Klinik möglicherweise auch für bis zu eineinhalb Jahre nicht könnte. Chers Anwalt Justin Gold widersprach vehement. "Sein ganzes Leben ist hier", erklärte er und betonte, dass Elijahs angebliche Ablehnung, nach Kalifornien zurückzukehren, lediglich dazu diene, die Zuständigkeit des dortigen Gerichts zu umgehen. Die Richterin forderte den Juristen auf, bis zum 16. Juli eine rechtliche Stellungnahme zur Zuständigkeitsfrage einzureichen.

Der aktuelle Rechtsstreit hat eine längere Vorgeschichte. Bereits 2023 hatte Cher erstmals eine Betreuung für ihren Sohn beantragt und dabei auf schwerwiegende psychische Probleme sowie Drogenabhängigkeit hingewiesen. Damals zog sie den Antrag zurück, nachdem Elijah versprochen hatte, seinen Lebensstil zu ändern. Doch Anfang dieses Jahres wurde er in New Hampshire gleich zweimal innerhalb weniger Tage festgenommen – unter anderem wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Einbruch. Das veranlasste Cher, erneut einen Antrag zu stellen. In ihrer Petition schrieb sie, Elijahs Drogenabhängigkeit sei "schlimmer denn je". Unterstützt wird sie von Elijahs Halbbruder Devon Allman, der laut Rolling Stone in einem Schreiben erklärte, Elijah sei derzeit eine Gefahr für sich selbst und unfähig, sein Leben und mögliche Geldmittel zu managen. Er gebe erhaltenes Geld nahezu sofort für Drogen, teure Hotels und Limousinen aus. Elijah stammt aus Chers früherer Ehe mit dem verstorbenen Musiker Gregg Allman (†69). Ihre familiäre Geschichte ist seit Jahren von Höhen und Tiefen geprägt.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Cher und ihr Sohn Elijah Blue Allman

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Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

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Imago Elijah Blue Allman mit Sonnenbrille und Getränk in Beverly Hills, August 2025