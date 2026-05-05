Nach über zehn Jahren: Cher feiert Comeback bei der Met Gala

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren hat Cher (79) wieder die Stufen der Met Gala erklommen. Am 4. Mai 2026 erschien die Sängerin beim glamourösen Event im Metropolitan Museum of Art in New York City und sorgte sofort für Aufsehen. Ihr Auftritt war ein echter Hingucker: Die Musikikone trug ein maßgeschneidertes Outfit von Burberry-Chefdesigner Daniel Lee – ein schwarzes Seidentüllkleid, kombiniert mit einem Lederkorsett und einer kurzen Lederjacke mit funkelnden Kristallverzierungen. Entstanden ist der Look in enger Zusammenarbeit mit Stylistin Patti Wilson. Auf dem roten Teppich posierte Cher zudem mit ihrer Patentochter Jesse Jo Stark (35).

Chers diesjähriger Look war bewusst als Referenz an sich selbst konzipiert. Er lehnte sich an ein ikonisches Kleid an, das sie bereits 1974 bei der Met Gala getragen hatte – damals entworfen von ihrem engen Freund und langjährigen Kollaborateur Bob Mackie (86). Laut einem Statement von Burberry, das das Magazin Town & Country zitierte, ließen sich Lee und sein Designteam von Chers "ikonischer Stilgeschichte" inspirieren, in der sie "Kleidung und den Körper bewusst als Werkzeug der Performance eingesetzt hat". Der Auftritt passt perfekt zur diesjährigen Ausstellung des Museums mit dem Titel "Costume Art", die die Schnittstelle von Mode und menschlichem Körper beleuchtet. Zuletzt war Cher 2015 an der Seite von Designer Marc Jacobs (63) bei der Met Gala erschienen – damals unter dem Motto "China: Through the Looking Glass". Im Jahr 2019 kehrte sie zwar ans Metropolitan Museum of Art zurück, allerdings nicht als Gast, sondern als geheime Überraschungsperformerin beim "Camp"-Themenabend.

Bob Mackie, der das legendäre 1974er-Kleid entworfen hatte, schwärmte in der Vergangenheit in höchsten Tönen von seiner Muse. "Sie hatte die schönste Figur und Haut und sah anders aus als der durchschnittliche Popstar damals", sagte er gegenüber dem Magazin. Cher sei "einfach erstaunlich" gewesen und habe sich von nichts einschüchtern lassen. "Innerhalb weniger Monate hatte jedes junge Mädchen in Amerika lange, gerade Haare mit einem Mittelscheitel. Die ganze Welt veränderte sich", erinnerte sich der Designer. Die enge Verbindung zwischen den beiden reicht bis in die 1970er-Jahre zurück – Mackie begleitete Cher bereits bei ihrem allerersten Met-Gala-Besuch im Jahr 1986.

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Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Cher feiert "Costume Art" im Metropolitan Museum of Art

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Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Cher feiert das Motto "Costume Art"

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Getty Images Cher bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026