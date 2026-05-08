Cher streicht finanzielle Unterstützung für Sohn Elijah

Zwischen Cher (79) und ihrem Sohn Elijah Blue Allman (49) ist offenbar ein heftiger Finanzstreit ausgebrochen. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, erhält Elijah nach eigenen Angaben kein monatliches Geld mehr von seiner berühmten Mutter. Gleichzeitig kämpft er vor Gericht gegen Unterhaltszahlungen in Höhe von 5.500 Dollar pro Monat, die ihm zugunsten seiner getrennt lebenden Ehefrau MarieAngela auferlegt wurden. Er fordert eine Neuprüfung dieser Entscheidung – und hat dafür offenbar einige Argumente. Laut den Gerichtsunterlagen soll die Unterhaltszahlung für MarieAngela beschlossen worden sein, ohne dass Elijah ordnungsgemäß darüber informiert wurde.

Hinzu kommt, dass er MarieAngela vorwirft, sein Einkommen in ihren Unterlagen zu hoch angesetzt zu haben – nämlich mit 17.000 Euro monatlich aus zwei Trusts. Tatsächlich erhalte er aber kein regelmäßiges Geld mehr von Cher, sondern lediglich rund 8.500 Euro im Monat aus dem Nachlass seines verstorbenen Vaters Gregg Allman (†69). Nach Abzug der Steuern blieben ihm davon nach eigenen Angaben nur etwa 5.700 Dollar. Die geforderten Unterhaltszahlungen würden damit satte 96 Prozent seines Nettoeinkommens ausmachen und ihm kaum etwas zum Leben lassen. Zur Zeit der Zustellung der Gerichtsdokumente soll er in einem Airbnb in Joshua Tree gewohnt haben.

Der Streit um Geld ist nicht das einzige Drama in der Familie. Cher hatte zuvor in einem Eilantrag versucht, die Vormundschaft über ihren Sohn zu erlangen – scheiterte damit jedoch, wie TMZ berichtete. Die Sängerin soll sich Sorgen machen, dass Elijah drogenabhängig ist und sein Geld für einen gefährlichen Lebensstil ausgibt. Im März wurde er im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen und befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik. Elijah heiratete MarieAngela im Jahr 2013, die beiden trennten sich 2021. Ein zuvor eingereichter Scheidungsantrag soll laut den Dokumenten wieder fallengelassen worden sein.

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Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

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Getty Images Cher mit ihrem Bambi als Ikone der Kunst und Menschlichkeit bei der Verleihung in München, 13. November 2025

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Imago Chers Sohn Elijah Blue Allman in Beverly Hills vor einem Starbucks, 6. August 2025