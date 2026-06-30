14-Kilo-Brüste: Martina Big liebt seit Veränderung die Hitze

Während Deutschland zuletzt mit extremer Hitze zu kämpfen hatte, genoss Martina Big (38) die hohen Temperaturen in vollen Zügen. Die TV-Persönlichkeit aus der Eifel postete auf Instagram ein Foto von sich in kurzen Shorts und einem engen Crop-Top auf einer Brücke in Trier – inklusive ihres markanten XXL-Dekolletés. Dazu teilte sie mit ihren Fans, wie sie die Sommerhitze dieses Mal erlebt hat. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael ist das Paar sogar in der prallen Mittagssonne spazieren gegangen – ganz ohne Sonnencreme. Früher war das ganz anders, wie Martina in ihrem Post erklärt. Als weiße Frau habe sie Hitzewellen als unangenehm empfunden und Sonnenbrände bekommen, weshalb sie heiße Tage meistens drinnen vor der Klimaanlage verbrachte.

"Jetzt, als schwarze Frau, liebe ich dieses heiße Wetter", schreibt sie und fügt hinzu: "Die Hitze und die starke Sonne machen uns nichts mehr aus." Den Grund dafür sieht Martina in ihrer körperlichen Transformation. Seit 2017 ließ sie sich das synthetische Hormon Melanotan spritzen, das ihre Haut, Haare und Augen dauerhaft stark bräunt. Parallel dazu unterzog sie sich zahlreichen operativen Eingriffen an Nase, Taille, Hüfte, Lippen und Zähnen – und ließ ihre Brüste auf Körbchengröße U vergrößern, was bedeutet, dass sie auf jeder Seite rund sieben Kilogramm mit sich trägt. Über 50.000 Euro soll die Transformation bislang gekostet haben. Als Nächstes plant Martina weitere Eingriffe im Gesicht sowie eine Gesäßvergrößerung.

Im vergangenen Jahr sprach Martina noch ganz offen darüber, wie Michael auf ihren Look reagierte. "Oh ja, der liebt den. Also, du musst bedenken, er hat ja 2018 eine Perle geheiratet und die verändert sich nun ständig", sagte sie damals im Interview mit Promiflash. "Der Kern ist zwar immer derselbe, aber durch das ganze Tuning hat er immer wieder etwas Neues zu fotografieren und zu begutachten", führte Martina weiter aus.

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Martina Big Martina Big, TV-Persönlichkeit

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Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock/ Action Press Martina Big und ihr Mann Michael 2017