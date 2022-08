XXL-Brüste, Hautton & Co.: Martina Big gibt ein Update

Martina Big (34) will zur "Extrem-Barbie" werden. Im Promiflash-Interview gab der TV-Star jetzt ein Update zu seinen XXL-Brüsten und weiteren Eingriffen: "Also ich habe meine Brüste größer machen lassen, meine Lippen größer machen lassen. Viel trainiert, also meine Taille ist deutlich schmaler, mein Po ist deutlich schmaler. Also ich bin unten XS und oben XXL”, erzählt sie stolz. Doch die üppige Oberweite ziehe auch Veränderungen im Alltag nach sich. Auch das Sexleben habe sich verändert. "Da ist schon eine andere Übung nötig. Nach jedem Fill-up ist auch wieder ein bisschen der Kitzel da. Weil du musst es immer neu ausprobieren. Dann wird es nicht langweilig", plaudert Martina aus.

