Martina Big wird von anderen oft als gefährlich wahrgenommen

Martina Big (37) ist bekannt für ihr außergewöhnliches Aussehen. 2017 ließ sie sich ein spezielles Medikament spritzen, um ihre Haut-, Haar- und Augenfarbe zu verdunkeln. Zudem trägt sie durch maßgeschneiderte Brustimplantate mittlerweile Körbchengröße U. Auch Nasen- und Lippen-Operationen, um diese zu vergrößern, waren Teil ihrer Transformation. So auffallend auszusehen, ist für die TV-Bekanntheit jedoch nicht immer leicht. Im Interview mit Promiflash verriet sie vor wenigen Wochen, dass sie auf Voreingenommenheit stößt: "Die Leute denken über mich, 'Ich kann mit dir nichts anfangen. Ich kann dich nicht in eine Schublade reinstecken. Also bist du automatisch was Gefährliches.'"

Neben negativen Kommentaren bekommt Martina aber auch Bewunderung zu spüren, vor allem auf der Straße. Besonders Frauen sind oft überrascht, wie sie das Gewicht ihrer außergewöhnlichen Oberweite tragen kann, und sprechen ihr dafür sogar Komplimente aus. Ihre größten Fans allerdings kommen aus anderen Teilen der Welt: Vor allem in Brasilien, Jamaika und Afrika wird ihr einzigartiges Erscheinungsbild gefeiert, wie sie berichtete. Dort erhält sie oft lobende und unterstützende Nachrichten. Martina erzählte, dass die Menschen in diesen Ländern ihre Veränderung verstehen und schätzen, während sie in Europa häufiger auf Ablehnung stößt.

Martina fühlt sich in ihrem Körper rundum wohl. Doch ihr Aussehen bringt auch die ein oder andere Herausforderung mit sich. Wie sie gegenüber Promiflash verriet, macht ihr an manchen Tagen das Wetter zu schaffen. Wetterbedingte Luftdruckschwankungen wirken sich auf die Salzlösung in ihren Implantaten aus und stören ihre empfindlichen Nervenbahnen. Auch die Größe ihrer Oberweite beeinträchtigt Martinas Alltag. So musste die Reality-TV-Bekanntheit unter anderem eine Verlängerung für den Sicherheitsgurt im Auto anfertigen lassen. Auch ihre BHs sind natürlich maßgeschneidert.

