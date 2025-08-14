Darum kommt Erotik-Content für Martina Big nicht in Frage

Martina Big (37), bekannt aus der Welt des Reality-TVs, hat sich klar gegen einen Einstieg in Erotik-Plattformen wie OnlyFans ausgesprochen. Im Interview mit Promiflash erklärte sie, dass ihre beeindruckend großen Brüste keineswegs dafür gedacht seien, Inhalte für solche Portale zu liefern. "Ich habe mir die Brüste ja nicht machen lassen, um mich – entschuldige bitte – von irgendjemandem durchpoppen zu lassen. Ich bin einfach fasziniert von der Größe!", machte sie deutlich. Ihre Begeisterung für außergewöhnliche Maße steht für sie ganz im Vordergrund, nicht für die Erwartungen anderer.

Martina betonte im Gespräch mit Promiflash außerdem, dass sie ursprünglich von Ikonen wie Pamela Anderson (58) und Katie Price (47) inspiriert wurde. Während sie sich anfangs noch an deren Maßstäben orientierte, hat sie mittlerweile ihre eigene Vision entwickelt. Für sie geht es darum, Rekorde zu brechen und sich außerhalb jeglicher Kategorien zu bewegen. Dieses Selbstbewusstsein zeigt sie auch im Umgang mit Reaktionen auf ihr Äußeres. Neben positiven Kommentaren erreichen sie auch anzügliche oder sogar hasserfüllte Nachrichten. Doch anstatt sich davon entmutigen zu lassen, nimmt sie diese gelassen hin und weiß, damit umzugehen: "Sobald du online bist, hast du Freunde, Neugierige, Kritiker und du hast auch Leute, die dich anbaggern. Das ist kein Problem. Damit muss man leben."

Das Social-Media-Starlet wurde bekannt durch seine zahlreichen Beauty-Eingriffe, wie unter anderem ihre großen Brustimplantate oder Hautbräunungsbehandlungen. Vor 2012 war sie Flugbegleiterin – ihrer Karriere kehrte sie jedoch den Rücken zu, um eine Karriere als Model und in der TV-Branche zu starten. Unter anderem sorgte Martina für Aufsehen, als sie in dem Format "Maury Show" gemeinsam mit ihrem Partner das synthetische Hormon Melanotan spritzen ließ. Dieses verursachte eine Verdunklung der Haut, Augen- sowie Haarfarbe.

Anzeige Anzeige

Martina Big Martina Big, Busenwunder

Anzeige Anzeige

Martina Big Martina Big, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock/ Action Press Martina Big und ihr Mann Michael 2017