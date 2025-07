Ist Martina Big von ihren Schönheitsoperationen angestrengt?

Martina Big (37), die als Model und aus den sozialen Medien bekannt ist, hat in einem exklusiven Interview mit Promiflash offen über ihre zahlreichen Schönheitsoperationen gesprochen. Die 37-Jährige hat sich 2017 einer medizinischen Prozedur unterzogen, die ihre Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe und Haarstruktur veränderte. Zudem ließ sie Salin-Implantate in ihre Brüste einsetzen und hat mittlerweile eine imposante Körbchengröße von U erreicht. Auch ihre Nase wurde operiert. Auf die Frage, ob der Alltag mit ihrem stark veränderten Körper anstrengend sei, antwortete sie: "Das kommt immer auf den Tag an." Martina führte weiter aus, dass unter anderem wetterbedingte Luftdruckschwankungen Auswirkungen auf die Salzlösung-Implantate und ihre empfindlichen Nervenbahnen haben.

Die außergewöhnliche Oberweite der Social-Media-Ikone sorgt auch in ihrem Alltag immer wieder für Herausforderungen. Doch selbst bei Unwetter oder anderen Einflüssen, die ihre Implantate spürbar reagieren lassen, nimmt Martina die Situation gelassen: "Also normalerweise, die Bubis nehmen sich den Platz, den sie brauchen, aber wenn jetzt je nachdem, welcher Wetterumschwung ist, dann kann es schon mal ein bisschen nervig sein." Andererseits betont sie, wie glücklich sie mit ihrem Körper ist: "Ansonsten bin ich eigentlich sehr stolz und sehr happy mit meinem Körper." Trotz der Aufmerksamkeit, die Martina durch ihren außergewöhnlichen Look erregt, und teilweise negativer Kommentare, lässt sie sich nicht einschüchtern. Die TV-Persönlichkeit hat bereits weitere Eingriffe geplant, darunter eine Vergrößerung ihres Pos und noch größere Brustimplantate.

Martina, die nach einer Taufe im Jahr 2018 auch als Maleika bekannt ist, ist dafür bekannt, ihren Körper als Ausdruck ihrer Persönlichkeit zu sehen. Ihre Transformationen sorgten in der Vergangenheit oft für hitzige Diskussionen, doch die selbstbewusste Martina stellt klar, dass sie sich selbst nicht vom öffentlichen Gegenwind beeinflussen lässt. Schon vor ihrem Wandel war sie fasziniert von Schönheitsoperationen und außergewöhnlichen Erscheinungsbildern. In Interviews betont sie immer wieder, dass jeder selbst entscheiden sollte, wie er sein Leben und seinen Körper gestalten möchte. Mit dieser Einstellung hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihre mutige und unkonventionelle Lebensweise feiert.

