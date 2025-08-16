So steht Martina Bigs Mann Michael zu ihrem aktuellen Look

Martina Big (37) ist für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen bekannt. Neben einer medizinischen Prozedur, bei der sie Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe und Haarstruktur veränderte, ließ sie auch ihre Brüste vergrößern – mittlerweile trägt sie Körbchengröße U. Im Interview mit Promiflash spricht die TV-Bekanntheit offen über ihren Look – und verrät, wie ihr Ehemann Michael zu ihrem aktuellen Aussehen steht. "Oh ja, der liebt den. Also du musst bedenken, er hat ja 2018 eine Perle geheiratet und die verändert sich nun ständig", offenbart sie und fügt hinzu: "Der Kern ist zwar immer derselbe, aber durch das ganze Tuning hat er immer wieder etwas Neues zu fotografieren und zu begutachten."

Besonders außergewöhnlich ist aber: Ihr Mann ist nicht nur von Martinas Veränderung begeistert, sondern begab sich selbst in die Beauty-Welt. Michael ließ sich ebenfalls eine spezielle Spritze verabreichen, die die Hautfarbe verändert. "Er hat sich das angehört und gut überlegt, ob alles vertrauenswürdig klingt. Du musst dich dann nicht mehr stundenlang an den Strand legen oder Strahlung aussetzen, sondern das geht dann von alleine", erklärt sie. Nach etwa vier Wochen sei die Veränderung erstmals sichtbar gewesen, als "die Sommerbräune langsam kam und die Augen intensiver wurden", so das Model.

Martina ist stolz auf ihre zahlreichen Veränderungen – doch die extremen Eingriffe bringen auch Herausforderungen mit sich. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie außerdem, dass besonders ihre außergewöhnlich große Oberweite im Alltag zur Belastung werden kann. "Die Brüste selbst sind hart und richtig schwer", gab die Social-Media-Persönlichkeit offen zu. Ihr enormer Brustumfang stellt sie täglich vor logistische Probleme – denn jede Seite ihres Dekolletés fasst laut eigener Aussage fast sieben Liter. Doch auch nach ihren Lippenfillern hatte Martina mit ungewohnten Schwierigkeiten zu kämpfen. So konnte die 37-Jährige wochenlang nur mit einem Strohhalm trinken und ausschließlich weiche Speisen zu sich nehmen.

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock/ Action Press Martina Big und ihr Mann Michael 2017

Martina Big Martina Big, Busenwunder

Martina Big Martina Big kurz nach ihrer Lippeninjektion im April 2025