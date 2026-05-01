Belästigung und Rache? Ex-Mitarbeiterin verklagt 50 Cent

Schwere Anschuldigungen gegen Rapper 50 Cent (50): Seine ehemalige Mitarbeiterin Monique Mayers hat ihn verklagt und behauptet, nach zwölf Jahren in leitenden Positionen in verschiedenen seiner Unternehmen entlassen worden zu sein – und das, weil sie sich geweigert habe, auf Anweisung des Rappers illegale Handlungen vorzunehmen. Laut der Klage, die dem Portal TMZ vorliegt und von Anwalt Jeremy Stephens eingereicht wurde, soll der Musiker Mayers unter anderem dazu aufgefordert haben, während seines Insolvenzverfahrens Vermögenswerte auf ihren Namen zu verbergen. Nach ihrer Weigerung sei sie gefeuert worden – und das sei erst der Anfang gewesen.

Außerdem soll Mayers laut der Klageschrift unter Druck gesetzt worden sein, eine falsche Polizeianzeige gegen 50 Cents Fahrer und Leibwächter zu stellen, der angeblich sein Auto und 600.000 Dollar in bar gestohlen haben soll – auch das habe sie abgelehnt. Sie behauptet weiterhin, der Rapper habe dafür gesorgt, dass das Magazin Forbes einen Artikel über sie zurückzog, und habe sie über Jahre hinweg mit Nachrichten, Anrufen und Drohungen eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht. Diese Vergeltungsaktionen hätten bis heute "nicht aufgehört". Mayers fordert Schadensersatz wegen vorsätzlicher Zufügung von emotionalem Leid und Verletzung der Privatsphäre – sowie eine einstweilige Verfügung, die 50 Cent jede weitere Belästigung und Einschüchterung untersagen soll.

Der Rapper und sein Team wiesen die Vorwürfe gegenüber TMZ entschieden zurück. Mayers sei "eine unzufriedene Ex-Angestellte, die vor über fünf Jahren aus einem bestimmten Grund entlassen wurde", hieß es. Die Klage sei "nichts weiter als ein durchschaubarer Versuch, unter dem Deckmantel eines Gerichtsverfahrens einen ungerechtfertigten Geldbetrag zu erhalten." 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis James Jackson heißt, ist nicht nur als Rapper bekannt, sondern auch als Produzent und Unternehmer. Seinen Durchbruch als Musiker feierte er Anfang der 2000er-Jahre, unter anderem mit dem Hit-Album "Get Rich or Die Tryin'" aus dem Jahr 2003. Zwischen 2008 und 2015 hatte er tatsächlich mit finanziellen Problemen zu kämpfen und meldete Insolvenz an – ein Zeitraum, auf den sich Mayers in ihrer Klage bezieht.

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Getty Images 50 Cent bei der "Power Book II: Ghost"-Premiere in New York City

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Getty Images 50 Cent, "In Da Club"-Residency-Show in Las Vegas, Dezember 2024

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Getty Images Rapper 50 Cent im Juni 2004 in England