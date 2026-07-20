War Travis Scott in Flaschenwurf-Eskalation verwickelt?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im New Yorker Edel-Club Zero Bond zu einem heftigen Zwischenfall rund um Rapper Travis Scott (35) gekommen. Bei einem exklusiven Event der Fastfood-Kette Raising Cane's soll der Musiker bemerkt haben, dass ihn ein anderer Gast filmte – während Rapper 50 Cent (51) auf der Bühne stand. Laut einem Insider, den Page Six interviewte, näherte sich Travis daraufhin der betreffenden Person, woraufhin die Situation schnell außer Kontrolle geriet: Glasflaschen sollen durch den VIP-Bereich geflogen sein. Ob der zweifache Vater selbst warf oder seine Entourage die Flaschen schleuderte, ist laut dem Bericht noch unklar. Wie TMZ berichtet, griff NBA-Star Jordan Clarkson (34) in den Streit ein, um zu deeskalieren. Beide wurden schließlich von der Security aus dem Club begleitet, wobei Polizeibeamte Jordan hinausbrachten.

Polizei und Sanitäter wurden laut übereinstimmenden Berichten jedoch nicht wegen Verletzungen gerufen. Dem Bericht von Page Six zufolge war der gesamte Vorfall so kurz wie intensiv. "Es ist alles sehr schnell passiert", zitiert das Medium die Quelle. "Es fing schnell an und hörte auch schnell wieder auf." Die Security schritt demnach rasch ein und beendete die Auseinandersetzung. Der Abend war laut Branchenblatt ein sogenannter Buyout der Fastfood-Kette Raising Cane's, die den Club für die Nacht gemietet hatte. 50 Cents Auftritt lief nach dem Vorfall offenbar einfach weiter. Stellungnahmen von dem erfolgreichen Rapper, Jordan Clarkson, Zero Bond, der Raising Cane's-Kette sowie des NYPD stehen bislang noch aus.

Zero Bond in New Yorks Stadtteil Noho gilt als einer der exklusivsten Clubs der Stadt – Stars wie Taylor Swift (36) oder der ehemalige Bürgermeister Eric Adams sollen dort regelmäßig ein- und ausgehen. Für Travis, der mit seiner Ex, der Reality-TV-Darstellerin und Unternehmerin Kylie Jenner (28) zwei Kinder großzieht, ist es nicht das erste Mal, dass sein Name in Verbindung mit Auseinandersetzungen auf hochkarätigen Veranstaltungen auftaucht: Page Six berichtete bereits in der Vergangenheit über ähnliche Vorfälle bei einer Party von Geschäftsmann Michael Rubin sowie bei einer Afterparty der "amfAR"-Gala auf einer Yacht. Er soll sogar schon mal einen Kapitän einer Yacht bedroht haben. Den Samstag hatte Travis zuvor noch mit dem Besuch des WM-Finales im MetLife Stadium in New Jersey verbracht.

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Getty Images Travis Scott, Rapper

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Getty Images 50 Cent, "In Da Club"-Residency-Show in Las Vegas, Dezember 2024

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Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica