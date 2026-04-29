Inklusive Welttournee: Cara Delevingne startet Musikkarriere

Cara Delevingne (33) wagt sich in eine völlig neue Welt: Das Model, das sich bereits als Schauspielerin einen Namen gemacht hat, startet jetzt auch im Musikbusiness durch. Auf Instagram kündigte sie ihre erste eigene Tour an. Die Tournee führt sie durch Europa und Nordamerika – mit insgesamt elf Konzerten in sechs Städten. Los geht es am 1. Juni in Berlin im Silent Green, danach folgen Auftritte in Barcelona, London und Paris. Zum Abschluss reist Cara über den Atlantik, wo Konzerte in Los Angeles und Brooklyn auf dem Programm stehen. "Musik. Es war immer schon meine größte Angst und meine größte Liebe", schrieb die 33-Jährige in ihrer offiziellen Ankündigung.

Passend zur Tourankündigung hat die Britin, die sich kürzlich optisch stark verändert zeigte, bereits erste musikalische Kostproben in den sozialen Medien geteilt. Die Songs "I Forgot" und "Out of my Head" sollen schon bald erscheinen. "Ich kann kaum glauben, dass wir endlich so weit sind", freute sie sich. Wer die Konzerte live erleben möchte, kann ab Donnerstag, dem 30. April, an einer Vorverkaufsphase teilnehmen. Der reguläre Ticketverkauf startet dann am 1. Mai um 10 Uhr Ortszeit.

Cara wurde zunächst als Model bekannt und lief unter anderem für große Modehäuser wie Burberry und Chanel über die Laufstege. Im Laufe der Zeit weitete sie ihre Karriere auf die Schauspielerei aus und stand für Produktionen wie Suicide Squad vor der Kamera. Musik war dabei stets ein Teil ihres Lebens, den sie bislang aber eher im Verborgenen pflegte. In der Vergangenheit sprach sie offen über persönliche Kämpfe, darunter psychische Erkrankungen und eine Suchtproblematik. Auch davon handeln offenbar die neuen Songs – laut ihrer eigenen Aussage gewähren "I Forgot" und "Out of my Head" einen Einblick in ihren "Bewusstseinsstrom der letzten Jahre". Mit ihrer Musik gibt Cara nun eine sehr persönliche Seite von sich preis und lädt ihre Anhänger mit der kommenden Tour dazu ein, sie noch einmal ganz neu kennenzulernen.

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Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, März 2026

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Getty Images Cara Delevingne bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Cara Delevingne bei der Lagerfeld-Party, Oktober 2025