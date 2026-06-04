Cara Delevingne packt aus: Drogensucht, die "VS-Show" & mehr

Cara Delevingne (33) sprach im Podcast "Call Her Daddy" über die dunkelsten Phasen ihres Lebens und gewährte dabei erschütternde Einblicke in ihre frühere Drogensucht. Das Model und die Unternehmerin verriet, zu welchen Substanzen sie damals griff, bevor sie schließlich den Weg in die Nüchternheit fand. "Ich mochte eher so Sachen, womit man sich dissoziieren und sich komplett betäuben kann", erklärte Cara offen. Demnach habe sie unter anderem GBL und GHB konsumiert – Substanzen, die oft als sogenannte "Dating-Drogen" bekannt sind. "Damit betäubt man sich quasi selbst", schilderte sie. Um anschließend wach zu bleiben, habe sie zusätzlich Kokain genommen. "Es war also so eine Mischung", gestand die Britin rückblickend.

Auch über ihre Zeit als Victoria's Secret-Model sprach Cara offen. Die Fashion Show sei für sie damals kein angenehmer Ort gewesen. "Es war persönlich keine schöne Atmosphäre", erinnerte sich die 33-Jährige im Podcast. Besonders ihre damalige Unsicherheit bezüglich ihrer Sexualität habe ihr zu schaffen gemacht. "Ich fühlte mich wie eine heimliche Lesbe", gestand Cara und erklärte, dass sie während ihrer Zeit bei Victoria's Secret noch nicht offen zu ihrer sexuellen Orientierung gestanden habe. Für einen besonders peinlichen Moment sorgte laut Cara eine Begegnung mit Model-Kollegin Candice Swanepoel (37). Als diese sich vor ihr umzog, sei sie vor Nervosität sogar in Ohnmacht gefallen. "Ich bin komplett umgekippt", erzählte sie lachend. Trotz der belastenden Erinnerungen blickt Cara inzwischen nach vorne: Im Podcast verriet sie außerdem, dass sie aktuell an eigener Musik arbeitet.

Für Cara ist Musik offenbar ein wichtiges neues Kapitel. Zuletzt hatte sie ihre erste eigene Welttournee angekündigt, die sie durch Europa und Nordamerika führt – mit Stopps in Städten wie Berlin, London, Paris, Los Angeles und Brooklyn. "Musik. Es war immer schon meine größte Angst und meine größte Liebe", hatte sie bei der Ankündigung verraten. Neben ihrer Karriere als Model hat sich die gebürtige Londonerin über die Jahre auch zusätzlich noch als Schauspielerin und Unternehmerin einen Namen gemacht.

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Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Candice Swanepoel, Model

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Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, März 2026

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