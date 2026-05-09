Cara Delevingne teilt gegen ihre berühmten Ex-Partner aus

Cara Delevingne (33) hat sich bei einem Konzert in London öffentlich als lesbisch geoutet – und dabei gleichzeitig gegen ihre ehemaligen männlichen Partner ausgeteilt. Die Britin, die in der Vergangenheit mit Stars wie Harry Styles (32) und Jack O'Connell (35) zusammen war, meldete sich während des "Confessional"-Segments bei Rosalías (33) Show in der O2 Arena vor rund 20.000 Zuschauern zu Wort. "Wenn ihr es noch nicht wusstet, ich bin eine Lesbe", sagte Cara laut The Sun.

Das Model erklärte auf der Bühne weiter: "Meine Schwäche waren früher heterosexuelle Frauen." Als Grund nannte Cara die Herausforderung, fügte aber auch hinzu: "Ich glaube generell nicht, dass irgendjemand vollständig heterosexuell ist. Außerdem glaube ich, dass Männer nicht wissen, wie sie ihre Freundinnen gut genug befriedigen können." Damit ließ sie kaum Zweifel daran, warum sie sich von Männern distanziert hat. Zudem sprach die Schauspielerin über ihre aktuelle Beziehung und ihre persönliche Entwicklung: "Ich bin in einer festen Beziehung, aber ich habe früher immer gerne die dominante Rolle eingenommen und die Kontrolle übernommen. Ich glaube, das kam daher, dass ich Angst hatte, gesehen zu werden. Ich hatte Angst, mich zu öffnen, weil ich keine Liebe empfangen wollte – aber ich denke, jetzt bin ich bereit dafür."

Cara hatte sich 2019 als pansexuell bezeichnet – nun, sechs Jahre später, bezeichnet sie sich also als lesbisch. In der Vergangenheit war sie mit mehreren prominenten Persönlichkeiten zusammen, darunter neben Harry und Jack auch kurze Romanzen mit Miley Cyrus (33) und der Schauspielerin Michelle Rodriguez (47). Seit fast vier Jahren ist Cara nun mit Leah Mason zusammen, einer Sängerin, die unter dem Künstlernamen "Minke" bekannt ist.

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Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Rosalía, März 2026

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Instagram / minke Cara Delevingne und Minke, 2024