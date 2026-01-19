"Keine Zeit, alt zu werden": Dolly Parton wird 80 Jahre alt

Country-Ikone Dolly Parton feiert heute ihren 80. Geburtstag – doch wer glaubt, dass die "Jolene"-Sängerin nun die Beine hochlegt, täuscht sich gewaltig. Trotz stolzer acht Jahrzehnte auf dem Buckel, gesundheitlicher Turbulenzen im letzten Jahr und dem schmerzhaften Verlust ihres Ehemanns Carl Thomas Dean (83) Anfang 2025 denkt die Powerfrau gar nicht ans Aufhören. Im Interview mit dem Magazin People erklärte die Musikerin: "Die Leute sagen: Nun, du wirst bald 80 Jahre alt. Na und? Schaut euch doch an, was ich in 80 Jahren alles erreicht habe!" Mit der Power einer Newcomerin fegt Dolly (80) alle Ruhestandsgerüchte vom Tisch und stellt klar: Die Show hat gerade erst begonnen!

Dollys Lebenslauf? Ein einziger Rekord-Marathon! 25 Songs von Dolly schafften es an die Spitze der Billboard-Country-Charts und in ihrer heimischen Vitrine dürften sich eine ganze Reihe Grammys angesammelt haben. Doch nicht nur ihre Stimme verzaubert: Als Songwriting-Genie lieferte sie die Vorlage für Welt-Hymnen wie Whitney Houstons (†48) "I Will Always Love You". Sogar das Guinness-Buch der Weltrekorde kommt bei ihren Meilensteinen kaum noch hinterher! Dort ist sie unter anderem für die meisten veröffentlichten Studioalben einer Country-Sängerin verewigt. Auch gesundheitliche Rückschläge konnten Dolly zuletzt nicht stoppen: Auf Social Media beruhigte die Sängerin ihre Fans, nachdem sie zahlreiche Termine abgesagt hatte. "In letzter Zeit denken alle, ich sei kränker, als ich bin. Sehe ich krank aus?", zitierte sie die Zeitschrift Bunte. Ihr Arzt habe ihr lediglich dazu geraten, längst überfällige Untersuchungen nachzuholen. "Nichts Gravierendes, aber ich musste einige Termine absagen, um zu Hause zu sein. Aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich nicht sterbe", gab Dolly Entwarnung.

Privat war Carl Thomas Dean über 50 Jahre lang der Fels in Dollys Brandung, bis sein Tod im März letzten Jahres eine schmerzhafte Lücke hinterließ. Trotz ihres Ruhms schaffte es das Paar, seine Ehe seit dem Jawort im Jahr 1966 weitgehend privat zu halten. Ihr Erfolgsrezept? Eine ordentliche Portion Humor und getrennte Arbeitswelten. Während Dolly die Bühnen der Welt eroberte, blieb Carl ihr bodenständiger Gegenpol, der sie neckisch "PeeWee" taufte. Abseits der Bühne hat sich die Musikerin zudem ein Denkmal in ihrer Heimat gesetzt: Mit ihrem Freizeitpark "Dollywood" in den Great Smoky Mountains verwirklichte sie die Vision eines kleinen Mädchens, das einst auf der County Fair davon träumte, eines Tages reich genug zu sein, um einen eigenen Ort der Magie in Tennessee zu erschaffen.

Getty Images Dolly Parton im Mai 2023

Getty Images Dolly Parton im Januar 2025

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean