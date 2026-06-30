Ex-Prinz Andrew schleicht sich auf royales Pferde-Event

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hat sich am Sonntag auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk erstmals wieder öffentlich gezeigt. Der frühere Prinz tauchte bei den Sandringham Horse Driving Trials auf, bei denen seine Schwägerin Sophie Wessex (61), Herzogin von Edinburgh, an der SanDrivingHam-Challenge teilnahm. Wie The Sun berichtet, hielt sich Andrew dabei bewusst im Hintergrund und mischte sich unauffällig unter die Zuschauer. Beobachtern zufolge blieb er eher abseits des Hauptbereichs und wurde erst bemerkt, als er nach Sophies Auftritt gegen 10.30 Uhr mit seinem Land Rover Defender das Gelände wieder verließ. Auch Prinz Edward (62) war vor Ort und unterstützte seine Frau bei dem Reit- und Fahr-Event.

Sophie trat bei dem Wettbewerb in einem langen cremefarbenen Mantel, einem dunkelblauen geblümten Rock und Strohhut an und blieb anschließend noch bis in den Nachmittag hinein auf dem Gelände. Später überreichte sie sogar Preise an die Sieger. Edward feuerte sie laut dem Bericht leger in einem Polohemd an und fuhr kurz nach Andrew ebenfalls ab. Die SanDrivingHam Challenge ist Teil der traditionsreichen Veranstaltung und soll das Zusammenspiel von Fahrer, Groom und Mitfahrern zeigen. Dazu gehören unter anderem eine Standbewertung, ein Achterkurs und eine festgelegte Fahrstrecke. Normalerweise ist auch Lady Louise Windsor bei dem Event dabei, diesmal fehlte sie jedoch.

Andrew lebt inzwischen auf dem Sandringham-Gelände, nachdem er Royal Lodge verlassen musste. Zuletzt war bereits über Spannungen zwischen ihm und König Charles III. (77) berichtet worden, nachdem der Monarch ihn aus seinem bisherigen Zuhause verdrängt haben soll. Charles hält sich zwar selbst immer wieder in Sandringham auf, soll Andrew dort aber bislang nicht besucht haben. Die Pferdeveranstaltung hat für die Royals eine besondere Bedeutung: Prinz Philip (†99) hatte die Trials 1982 ins Leben gerufen, weil er den Fahrsport an einem seiner Lieblingsorte etablieren wollte. Gerade deshalb dürfte Andrews kurzer, stiller Auftritt auf dem Gelände besonders aufmerksam verfolgt worden sein.

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles, September 2025

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Imago Sophie Wessex und ihre Tochter Lady Louise Windsor bei der Royal Windsor Horse Show

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III. im Juni 2015