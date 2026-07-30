Ex-Prinz Andrew droht jetzt auch dieser letzte Titelverlust

Für Andrew Mountbatten-Windsor (66) gibt es erneut schlechte Nachrichten: Die City of London Corporation prüft, ob sie ihm die Freedom of the City of London entziehen kann – eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt zu vergeben hat. Andrew hatte die Ehrung im Jahr 2012 erhalten, und zwar durch Erbrecht, da sein Vater Prinz Philip (†99) bereits seit 1948 Freeman gewesen war. Im Zuge der anhaltenden Diskussionen um Andrews Verbindungen zum verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (†66) wurde er bereits im April offiziell gebeten, den Titel freiwillig zurückzugeben. Andrew antwortete auf das Schreiben der City of London Corporation nicht – und bestreitet bis heute jegliches Fehlverhalten.

Da es bislang keine gesetzliche Grundlage gibt, die Auszeichnung zwangsweise zu entziehen, arbeitet die City of London Corporation nun an einem entsprechenden Verfahren, so berichtet das Magazin Hello!. "Wir sind dabei, einen Prozess zu entwickeln, der es erlauben würde, die Freedom of the City of London dort zu entziehen, wo es angemessen ist, nachdem wir festgestellt haben, dass es derzeit keinen wirksamen rechtlichen Mechanismus dafür gibt", teilte ein Sprecher der Corporation mit. Weiter heißt es in dem Statement: "Wenn die gewählten Mitglieder den neuen Prozess genehmigen, werden sie anschließend prüfen, ob Andrew Mountbatten-Windsors Freedom entzogen werden sollte." Die Corporation hatte zuvor tiefe Enttäuschung darüber geäußert, dass Andrew trotz der Bitte nicht reagiert hatte. Andrews Verbindungen zu Epstein seien, so die Corporation, völlig inakzeptabel und unvereinbar mit dem Status und den Verpflichtungen eines Freemans der City of London.

Die drohende Aberkennung der Ehrung ist nicht der erste Titelverlust für Andrew. König Charles (77) entzog seinem Bruder bereits im November 2025 offiziell seine verbleibenden royalen Titel, darunter die Anrede Royal Highness sowie den Prinzentitel. In einem Statement des Buckingham Palasts hieß es damals, der König habe verfügt, dass Andrew Mountbatten-Windsor nicht länger berechtigt sei, den Stil, Titel oder das Attribut Royal Highness sowie die Titelwürde Prince zu führen. In der Folge musste Andrew auch sein Zuhause in der Royal Lodge aufgeben und auf das Sandringham Estate umziehen. Die Auszeichnung Freedom of the City of London soll bis ins Jahr 1237 zurückreichen und dient dazu, besondere Leistungen oder herausragende Beiträge für die Stadt zu würdigen.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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Getty Images Prinz Philip (†99)

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor