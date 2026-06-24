Rache statt Reue: Ex-Prinz Andrew sieht Charles als Feind

Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll derzeit vor Wut auf seinen Bruder König Charles III. (77) kochen. Wie das Magazin Closer berichtet, ist der frühere Herzog von York überzeugt davon, dass der König ihn gezielt aus der royalen Familie drängt. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat Andrew seinen royalen Titel verloren, musste seinen prächtigen Wohnsitz Royal Lodge räumen und ist seither in ein deutlich kleineres Anwesen auf dem Sandringham-Gut in Norfolk gezogen. Ein Insider berichtet, Andrew sinne nun auf Rache: "Dieser Mann ist auf Rache aus und hat nicht mehr viel zu verlieren. Er ist zum absoluten Albtraum für die gesamte royale Familie geworden – und die wissen das auch ganz genau."

Der Vertraute zeichnet das Bild eines Mannes, der keinerlei Kompromisse einzugehen bereit ist. "Andrew kocht absolut vor Wut und hat sich in den Kopf gesetzt, dass Charles ihn und den gesamten York-Zweig der Familie bewusst auslöschen will. Er ist wütend über die Behandlung, die er erfährt, und hat nicht die geringste Absicht, sich still zurückzuziehen", so der Insider weiter gegenüber Closer. Zusätzlich zu seinem eigenen Schicksal soll Andrew auch unzufrieden damit sein, wie seine Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) von der royalen Familie behandelt werden – obwohl Charles beiden ihre royalen Titel bis dato gelassen hat. Andrew selbst bestreitet sämtliche Vorwürfe und jegliches Fehlverhalten.

Hintergrund des Machtkampfes sind unter anderem die Enthüllungen aus den sogenannten Epstein-Akten. Andrew taucht dort gleich mehrfach auf, darunter in E-Mails, die zeigen, dass er mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) auch nach dessen Verurteilung wegen Vergehen an Minderjährigen in Kontakt stand. Im Februar wurde Andrew zudem wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und anschließend auf freiem Fuß unter laufender Ermittlung entlassen. Diese Ermittlungen dauern weiterhin an. Mehrere Frauen, die laut dem US-Anwalt Brad Edwards wichtige Informationen zu Andrews Rolle im Epstein-Skandal haben sollen, weigern sich bislang, mit den britischen Behörden zu sprechen – aus Angst vor medialem Druck und Misstrauen gegenüber dem System.

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

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Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto