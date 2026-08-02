Prinzessin Kate ist für die royale Familie "unverzichtbar"

Prinzessin Kate (44) ist laut mehreren Royalexperten zum wichtigsten Rückhalt der britischen Monarchie geworden. Vanity-Fair-Korrespondentin Katie Nicholl bezeichnete die Prinzessin von Wales gegenüber Fox News Digital als den größten Trumpf der Monarchie – und das nach mehr als 20 Jahren, in denen sie die royale Familie beobachtet und mit zahlreichen Palastinsidern gesprochen hat. "Ich denke, Kate, die Prinzessin von Wales, war für die königliche Familie schon immer ein sehr wertvolles Gut", erklärte Nicholl und ergänzte: "Sie ist die Bürgerliche, die in die königliche Familie eingeheiratet hat – und hat einen nahtlosen Übergang in diese einzigartige Welt vollzogen. Das ist nicht einfach." König Charles (77) und Königin Camilla (79) sollen Kate regelrecht verehren. Royalexpertin Helena Chard erklärte gegenüber Fox News Digital, dass Charles' Gesicht aufleuchte, wenn er mit ihr zusammen ist.

Dass Kate in der Gunst des Königs so hoch steht, hat laut den Experten auch mit den gemeinsam erlebten Krebserkrankungen zu tun. Der Buckingham Palace hatte Charles' Diagnose im Jahr 2024 bekanntgegeben, im Dezember 2025 verkündete er dann die gute Nachricht, dass seine Behandlung im Jahr 2026 zurückgefahren werden könne. Kate hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass sie ebenfalls an Krebs erkrankt sei, ihre Chemotherapie im September abgeschlossen und im Januar 2025 Entwarnung gegeben: Sie befindet sich in Remission. "Sie teilen ähnliche Interessen und haben eine ähnliche Krebsgeschichte durchlebt – das hat eine tiefe Verbindung und ein gegenseitiges Verständnis geschaffen, das über die Pflicht hinausgeht", so Chard. Seit ihrer Genesung setzt sich Kate zudem aktiv für wohltätige Zwecke ein: Zuletzt bestieg sie die drei höchsten Berggipfel des Vereinigten Königreichs, um Geld für das Royal Marsden zu sammeln.

Die Bedeutung von Kate wächst auch deshalb, weil die Monarchie in den vergangenen Jahren deutlich kleiner geworden ist. Prinz Andrew (66) zog sich 2019 aufgrund seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) aus dem Königshaus zurück – Charles hat ihm inzwischen auch seinen Prinzentitel entzogen. Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) gaben 2020 ihre Rollen als hochrangige arbeitende Royals auf und leben heute in Kalifornien. Autorin Catherine Mayer brachte die Lage gegenüber dem Magazin People auf den Punkt: "William und Kate stemmen das Ganze." Royalexperte Richard Fitzwilliams betonte gegenüber Fox News Digital die Stärke des Paares als Team: "Während wir Catherines viele Stärken loben, ist William der zukünftige König. Sie wird eines Tages Königsgemahlin sein. Sie sehen sich selbst als ein eng verbundenes Paar."

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate bei einem offiziellen Auftritt

Anzeige Anzeige

Imago Kate, Princess of Wales, bei der Siegerehrung in Wimbledon, Juli 2026.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pinzessin Kate und Prinz William am Borough Market in London