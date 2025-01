George W. Bush machte während Trumps Amtseinführung Faxen

Am Montag fand die offizielle Vereidigung von Donald Trump (78) als neuer US-Präsident statt. Mit dabei waren auch große Namen der Politik, wie unter anderem die ehemaligen Präsidenten Barack Obama (63) und George W. Bush (78). Letzterer hatte während der Zeremonie offenbar seine Mimik nicht im Griff. Bilder der Veranstaltung gehen aktuell viral, weil der Politiker immer wieder ein Grinsen unterdrücken musste. In anderen Momenten zog er spielerisch die Augenbrauen hoch oder zwinkerte jemandem zu. Die User auf X finden das herrlich unterhaltsam. "Er ist wie ein Kind bei der Schulaufführung, das seine Eltern sieht und nicht aufhören kann zu zwinkern und Grimassen zu schneiden", schrieb ein User begeistert. Ein anderer hat auch eine Theorie, warum George so gut gelaunt ist: "George W. Bush sieht aus, als hätte er ein Furzkissen auf Hillary [Clintons] Sitz gelegt."

Dass George bei der Amtseinführung für lustige Momente sorgen würde, ahnte auch Barack Obama schon. Bei der Ankunft in der Rotunde des Kapitols wurde der ehemalige Präsident von einer Reporterin der Washington Post gefragt, ob er glaubt, der 78-Jährige könne sich benehmen. Barack antwortete mit einem Schmunzeln: "Nö." Nach der Zeremonie bestätigte sich seine Vermutung offenbar. Im Anschluss hakte die Journalistin erneut nach, ob George sich zusammengerissen habe. "Gerade so", entgegnete der Demokrat scherzhaft. Dass er das Verhalten seines Vorgängers aber eher lustig findet, ist keine Überraschung – immerhin soll George sich bestens mit den Obamas verstehen.

Donald wurde schon vor einigen Monaten zum 47. US-Präsidenten gewählt. Es ist das zweite Mal, dass er dieses Amt wahrnimmt. Allerdings gilt der Unternehmer wegen früherer Vergehen, seiner augenscheinlich oft unüberlegten Aussagen und mehrerer Gerichtsverfahren als kontrovers. Dennoch löste er am Montag den bisherigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden (82), ab. Der politisch wichtige Moment wurde von einer großen Gala begleitet, bei der es auch musikalische Unterstützung gab. Unter anderem gaben die Countrystars Carrie Underwood (41), Rascal Flatts und Jason Aldean (47) Songs zum Besten.

Getty Images George W. Bush und Barack Obama vor der Vereidigung von Donald Trump als 47. US-Präsident

Getty Images Donald Trump bei der Vereidigung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika

