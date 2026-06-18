Megan Thee Stallion bekommt Liebeserklärung von SNL-Star

Megan Thee Stallion (31) bekommt kurz nach ihrer Trennung von Klay Thompson ganz öffentliche Avancen: "Saturday Night Live"-Comedian Kam Patterson hat der Rapperin jetzt im Podcast "Club Shay Shay" von Shannon Sharpe eine Liebeserklärung gemacht. Nachdem Megan seit April wieder Single ist und ihrem Ex Untreue vorgeworfen hatte, nutzte Kam die Gelegenheit erneut für einen auffälligen Flirt. In dem Gespräch blickte er direkt in die Kamera und sagte: "Megan Thee Stallion, ich liebe dich. Versteh das, ich liebe dich", wie im Podcast zu sehen ist. Damit legt der Comedian nach einem früheren TV-Auftritt noch einmal deutlich nach.

Schon zuvor hatte Kam in einem "SNL"-Sketch gegen Klay ausgeteilt und mit Blick auf Megan gescherzt, der Basketballstar sei für ihn nicht Klay, sondern "Dreck". Im Podcast erklärte er, warum er so offensiv auf die Musikerin zugeht: "Der Wurf musste gewagt werden. Ich versuche es immer noch." Außerdem räumte er ein, dass er nicht so viel Geld habe wie der NBA-Profi, schwärmte aber weiter unbeirrt von Megan. Dabei blieb es nicht nur bei ihr: Auch Ice Spice (26) und Olivia Dean nannte der Komiker als prominente Schwärmereien und verriet, das seien seine persönlichen Top drei.

Megan hatte nach dem Liebesaus mit Klay sehr klar gemacht, was für sie in einer Beziehung zählt. Vertrauen, Treue und Respekt seien für sie nicht verhandelbar, erklärte sie öffentlich nach der Trennung. Die Beziehung mit dem Sportler war erst nach weniger als einem Jahr zerbrochen und hatte zuletzt für unschöne Schlagzeilen gesorgt. Auf Kams sehr direkte Flirtversuche hat die "Savage"-Interpretin bisher nicht reagiert.

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Kam Patterson bei der New-York-Premiere von "Lorne" am 9. April 2026

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Imago Meghan Thee Stallion und Klay Thompson, Oktober 2025