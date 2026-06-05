Nach Trennung: Megan Thee Stallion singt über ihr Liebes-Aus

Megan Thee Stallion (31) kündigt neue, unveröffentlichte Musik an – und sendet dabei eine klare Botschaft an ihre Fans. In einem Video zeigt sich die Rapperin auf einem Boot, tanzt, trinkt Shots ihrer eigenen Tequilamarke Chicas Divertidas und rappt dazu: "All that wifey s--- is dead / Put that s--- to bed" – auf Deutsch in etwa: "Das ganze Ehefrau-Zeug ist vorbei / Leg das zu den Akten." Der Clip sorgt auf Instagram sofort für Aufsehen, denn er folgt nur wenige Wochen nach der offiziell bestätigten Trennung von NBA-Spieler Klay Thompson.

Die Lyrics spielen offenbar auf das Ende ihrer Beziehung an, ohne Klay jedoch namentlich zu erwähnen. Im April hatte Megan ihre Trennung in einem Statement gegenüber People bestätigt: "Ich habe die Entscheidung getroffen, meine Beziehung mit Klay zu beenden. Vertrauen, Treue und Respekt sind für mich in einer Beziehung nicht verhandelbar – und wenn diese Werte verletzt werden, gibt es keinen echten Weg nach vorne. Ich nutze diese Zeit, um mich auf mich selbst zu konzentrieren und mit Frieden und Klarheit voranzugehen." Noch am selben Tag hatte sie ihn auf Instagram zudem des Fremdgehens beschuldigt.

Die Beziehung von Megan und Klay galt als sehr bewegt. Der Basketballprofi soll die Musikerin angeblich mit Lexie Brown, einer WNBA-Spielerin, betrogen haben. Lexie selbst verneint diese Gerüchte jedoch vehement. Megan deutete zudem an, die Zeit mit Klay sei eine Herausforderung für sie gewesen: Er leide unter schweren Stimmungsschwankungen und habe Bindungsängste. Kurz nach der Trennung verdrückte Megan sogar einige Tränen auf der Bühne.

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Gold House Gold Gala im Music Center in Los Angeles, 10. Mai 2025

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Instagram / theestallion Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Oktober 2025

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York City