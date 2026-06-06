Rechnungen in Millionenhöhe: Megan Thee Stallion verklagt

Megan Thee Stallion (31) steckt in einem handfesten Rechtsstreit: Das Stylingunternehmen Six K und Stylist Eric Archibald haben die Rapperin vor dem Superior Court of Los Angeles County auf über eine Million Euro verklagt. Laut dem Klagedokument, das dem Magazin People vorliegt, schulde Megan dem Duo Zahlungen für Styling-Dienstleistungen bei zahlreichen Auftritten – und zwar für einen Zeitraum von Januar 2024 bis August 2025. Die Kläger geben an, wiederholt versucht zu haben, die Angelegenheit außergerichtlich zu klären, ohne Erfolg.

Als Beweismittel reichten Six K und Eric unter anderem eine Beispielrechnung über 46.000 Euro ein – ausgestellt für Stylingdienstleistungen bei der Pete & Thomas Foundation Inaugural Gala in New York City im Juli 2025. Der Betrag umfasst Vorbereitungstage, Assistenten und drei Abendkleider. Insgesamt belaufen sich die eingereichten Rechnungen laut Klageschrift auf 1.070.692 Euro. Megan weist die Vorwürfe jedoch entschieden zurück. Gegenüber dem Portal erklärte sie: "Mein Finanzteam hat eine umfassende Prüfung von Eric Archibalds Garderobenausgaben durchgeführt und dabei betrügerische Rechnungen, nicht belegte Kosten und Styling-Sendungen an nicht verifizierbare Adressen aufgedeckt. Die Fakten sind auf meiner Seite, und ich werde mich nicht dazu zwingen lassen, Kosten zu bezahlen, die nicht belegt werden können."

Für die Rapperin ist dies nicht das erste juristische Kapitel der jüngeren Vergangenheit. Im Dezember 2025 gewann sie einen Verleumdungsprozess gegen Bloggerin Milagro Gramz. Megan hatte laut People im Oktober 2024 Klage gegen die Bloggerin eingereicht, weil diese behauptet hatte, sie sei eine "bezahlte Leihmutter" für Tory Lanez (33) und habe in seinem Namen Lügen verbreitet. Abseits der Gerichte sorgte Megan zuletzt ebenfalls für Schlagzeilen: Im März 2026 musste sie ihr Engagement als Hauptdarstellerin im Broadway-Musical "Moulin Rouge!" nach einem gesundheitlichen Zwischenfall auf der Bühne frühzeitig beenden. Anfang 2026 war zudem ihre Trennung von NBA-Star Klay Thompson öffentlich geworden.

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Getty Images Megan Thee Stallion bei Paraiso Miami Swim Week 2026

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York

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