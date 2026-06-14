Megan Thee Stallion packt über bittere Klay-Trennung aus

Es war eine kurze, aber offenbar turbulente Beziehung: Megan Thee Stallion (31) und Klay Thompson gingen im April nach weniger als einem Jahr auseinander. Die Rapperin hatte damals öffentlich gemacht, dass sie dem NBA-Star Untreue vorwirft, und via Instagram-Story deutliche Worte gefunden: "Ich halte dich durch all deine schrecklichen Stimmungsschwankungen und dein Verhalten mir gegenüber während deiner Basketballsaison. Jetzt weißt du nicht, ob du 'monogam' sein kannst?" Nun berichtet die Daily Mail mit neuen Details über die Hintergründe der Trennung – und die sind alles andere als schmeichelhaft für Klay.

Laut einer Quelle aus Klays Umfeld soll der 36-Jährige die Rapperin hinter ihrem Rücken abfällig kommentiert haben. "Er sagte so etwas wie: 'Sie war einfach so ghetto. Ich hatte die Ghettoness satt'", zitiert die Zeitung den Insider. Demnach störte ihn wohl, wie Megan spricht und wie sie sich verhält. Er soll sich außerdem durch ihren vollen Terminkalender vernachlässigt gefühlt haben und davon genervt gewesen sein, dass sie gemeinsame Dates regelmäßig auf Social Media dokumentierte. Er sei eben "kein großer Poster" und sehr auf seine Privatsphäre bedacht, heißt es. Eine zweite Quelle widerspricht jedoch einem Teil der Darstellung: Klay habe nie versucht, die Beziehung zu beenden – vielmehr sei es Megan gewesen, die nach dem entdeckten Betrug einen Schlussstrich zog. "Vertrauen, Treue und Respekt sind für mich in einer Beziehung nicht verhandelbar", hatte Megan nach der Trennung öffentlich erklärt.

Megan, die seit Juli 2025 offiziell mit Klay zusammen war, verarbeitet das Liebesaus inzwischen auch musikalisch. In ihrem neuen Song "Wifey S***" rappt sie: "All dieses Wifey-Zeug ist tot / Pack das Zeug weg" – und im Hintergrund sind die Vocals "Der Mann taugt nichts" zu hören. Für Megan war das vergangene Jahr ohnehin emotional aufwühlend: Die Rapperin hatte bereits zuvor mit den Nachwirkungen des Schusswaffenangriffs durch Tory Lanez (33) im Jahr 2020 zu kämpfen, für den dieser zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Klay soll laut dem Insider ungeduldig auf dieses Thema reagiert haben – die zweite Quelle betont hingegen, dass Megan sich in solchen Momenten schlicht auf ihren Partner gestützt habe, wie man es in einer Beziehung eben tue.

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Klay Thompson trifft einen Wurf für die Dallas Mavericks gegen die Sacramento Kings in Dallas.

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Getty Images Tory Lanez, Rapper