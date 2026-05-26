Rapperin Queen Latifah plant 2026 ihr musikalisches Comeback

Nach einer langen musikalischen Pause könnte es für Queen Latifah (56) bald ein Comeback geben. Die Rapperin und Schauspielerin hat gegenüber People angekündigt, noch in diesem Jahr neue Musik veröffentlichen zu wollen. "Ich werde wohl noch dieses Jahr neue Musik rausbringen", sagte sie. Das wäre die erste eigene Platte der 56-Jährigen seit 16 Jahren – ihr letztes Album "Persona" erschien 2009. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Queen Latifah ohnehin im Musikrampenlicht steht: Sie moderierte am 25. Mai die "American Music Awards" und wird im Herbst als Coach bei "The Voice" zu sehen sein. Im November kommt dann ein weiterer großer Meilenstein hinzu: Sie wird in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Die Aufnahme in die Rock Hall erfolgt im Rahmen der Klasse 2026. Queen Latifah erhält den Early Influence Award – gemeinsam mit Celia Cruz, Fela Kuti, MC Lyte und Gram Parsons. In der Performer-Kategorie werden unter anderem Phil Collins (75), Billy Idol (70), Iron Maiden, Oasis, Sade, Wu-Tang Clan und der verstorbene Luther Vandross geehrt. Produzent Rick Rubin (63) wird mit dem Musical Excellence Award ausgezeichnet. Die Zeremonie findet am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles statt und soll im Dezember auf ABC und Disney+ zu sehen sein. Gegenüber People gab die Rapperin zu, dass es sich "fast seltsam" anfühle, gemeinsam mit Künstlern aufgenommen zu werden, die ihr selbst als Vorbilder und Helden gelten – aber gleichzeitig sei es "eine riesige Ehre".

Queen Latifah betonte dabei, wie sehr sie einige der Künstler persönlich schätzt. "Ich werde gemeinsam mit meiner Freundin Lyte und Luther Vandross aufgenommen, dessen Musik ich jeden Tag höre, um morgens aufzustehen", schwärmte sie im Gespräch mit People. Sein Song "Never Too Much" begleite sie schon ihr ganzes Leben. Auch Celia Cruz und Sade haben für sie eine besondere Bedeutung: Wenn sie nach langen Drehtagen für ihre Serie "The Equalizer" nach Hause kam, warteten dort stets Alben der beiden Künstlerinnen auf sie. Trotz der langen Pause seit ihrer letzten Platte hat die Rapperin die Musik nie ganz losgelassen – sie trat bei Shows auf, war zuletzt beim Coachella-Festival 2025 überraschend an der Seite von Megan Thee Stallion (31) auf der Bühne zu sehen und war als Featured Artist auf Songs anderer Künstler vertreten. Für das neue Material verspricht sie musikalische Vielfalt: "Macht euch bereit für die vielen Genres, in denen es erscheinen wird."

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Getty Images Queen Latifah bei Staffel 14 von "Americas got Talent" in Hollywood im September 2019

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Getty Images Queen Latifah bei einer Filmpremiere in NYC im April 2019

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Getty Images Queen Latifah bei den BET-Awards