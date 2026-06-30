Millie Bobby Brown fehlen Skills durch "Stranger Things"

Millie Bobby Brown (22) hat im Podcast "Happy, Sad, Confused" offen über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms gesprochen. Die Schauspielerin war gerade einmal elf Jahre alt, als sie als Eleven in der Netflixserie Stranger Things weltweit bekannt wurde – und verbrachte die nächsten zehn Jahre ihres Lebens am Filmset. Gastgeber Josh Horowitz fragte sie, ob sie durch die besondere Natur ihres Aufwachsens bestimmte Grundkompetenzen verpasst habe – und Millie antwortete überraschend ehrlich.

"Ich bin nicht auf eine öffentliche Schule gegangen, also vielleicht ein bisschen Sozialisation", gestand sie im Podcast. Da sie am Set hauptsächlich von Männern über 40 umgeben war, habe sie als Kind vor allem über Erwachsenenthemen gesprochen – über Kameralinsen und Drehabläufe, aber nicht über die Dinge, über die Gleichaltrige normalerweise reden. Manchmal falle ihr selbst die Reaktion auf Fans schwer, einfach weil sie im Umgang mit Gleichaltrigen wenig Übung habe. Ihr Ehemann Jake Bongiovi (24) habe ihr dabei geholfen, aus sich herauszukommen. "Er ist auf ein Internat gegangen und hat studiert. Als ich ihn traf, habe ich wirklich versucht, mich darauf einzulassen", erzählte sie. In den sozialen Medien ist davon aber kaum etwas zu spüren: Seit 2021 hat Millie die Apps von ihrem Handy verbannt. Ein Profi-Team kümmert sich um ihre Accounts, damit sie sich nicht mit Kommentaren und Trollen beschäftigen muss.

Abseits des Rampenlichts hat Millie ihr Glück auf einer Farm in Atlanta, Georgia, gefunden. Dort lebt sie mit Jake und ihrer gemeinsamen Adoptivtochter, die die beiden vergangenes Jahr zu sich holten. Im Podcast schwärmte sie von ihrem Alltag: "Ich liebe es, auf meiner Farm zu leben, ich liebe es zu nähen." Statt abends auszugehen, schaue sie lieber zu Hause Fernsehen und beschäftige sich mit Stickerei.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

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Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025