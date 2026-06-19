Millie Bobby Brown über die Herausforderungen ihrer Adoption

Millie Bobby Brown (22) hat sich jetzt offen über ihre Erfahrungen mit der Adoption ihrer Tochter geäußert. Die Schauspielerin war zu Gast im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34) und sprach dabei ausführlich darüber, wie es war, gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) den Weg zur Adoption zu gehen. Das Paar hatte im August 2025 bekanntgegeben, ein kleines Mädchen adoptiert zu haben. Als besonders schwierige Phase beschreibt Millie dabei das Warten – nämlich auf den entscheidenden Anruf, der alles verändert. "Das Warten auf den Anruf ist das Schwierigste", sagte sie im Podcast. "Ich würde jeden immer wieder ermutigen, zu verstehen, dass jede Reise anders ist. Vergleicht euch nicht mit anderen, nicht mit Statistiken, nicht mit anderen Familien – aber euer Baby ist da draußen, und ihr werdet euch finden."

Millie betonte außerdem, dass der Wunsch zu adoptieren schon seit ihrer Kindheit in ihr steckt. "Ich wollte immer, immer adoptieren", erzählte sie und ergänzte: "Es war immer Teil meiner Kindheitsträume." Schon als kleines Mädchen habe sie mit Babypuppen gespielt, die in ihren Augen alle adoptiert waren. Sie stellte dabei aber auch klar, dass sie sich vorstellen kann, eines Tages eigene Kinder zu bekommen: "Hoffentlich liegt das eines Tages in meiner Zukunft." Über den Adoptionsprozess sagte sie schlicht: "Adoption ist Liebe, Adoption ist für immer." Details über ihre Tochter – wie deren Name oder Fotos – haben Millie und Jake bisher bewusst nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. In ihrer Ankündigung damals schrieben die beiden: "Wir sind unglaublich aufgeregt, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre anzugehen."

Millie, die neben ihrer Schauspielkarriere unter anderem Sozialarbeit an der Purdue University studierte, beschäftigte sich schon früh theoretisch mit dem Thema Adoption. Sie erzählte im Podcast, dass sie die Thematik aus ihrem Studium als "so bedeutungsvoll und wichtig" empfunden habe. Auch die Perspektive von Geburtsmüttern habe sie durch Lesen und Gespräche tief bewegt. Zusammen mit Jake habe sie sich daher viel Zeit genommen, um diese Geschichte zu verstehen, bevor die beiden den Schritt wagten. Millie ist seit 2024 mit Jake, dem Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (64), verheiratet.

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IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025