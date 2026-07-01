Doppel ungewiss: Serena Williams verletzt sich in Wimbledon

Ein Schockmoment für Serena Williams (44) in Wimbledon: Die 44-jährige Tennislegende hat sich beim Grand Slam in London am rechten Knie verletzt, wie sie jetzt selbst auf Instagram bekanntgab. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag während ihrer Erstrundenpartie im Einzel gegen die Australierin Maya Joint – und zwar bereits am Ende des ersten Satzes. Serenas Agentin Jill Smoller bestätigte laut TMZ die Verletzung und erklärte, dass ihre Klientin deshalb im Anschluss an das Match nicht für die Presse zur Verfügung stand. Nun steht eine große Frage im Raum: Kann die 44-Jährige am Freitag gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Williams (46) im Doppel antreten?

"Sie verließ das Gelände an diesem Abend ohne Hilfe und tut alles, was sie kann, um für ihr Doppelmatch später in dieser Woche bereit zu sein", erklärte die Agentin. Angeboten wurden ihr nach dem Spiel auch Krücken – die lehnte sie ab. Berichten zufolge war Serena sogar dazu geraten worden, das Match nach ihrer Verletzung nicht weiterzuspielen, setzte die Partie aber trotzdem fort. Gegen Maya verlor sie letztlich in drei Sätzen. Das Fehlen bei der obligatorischen Pressekonferenz könnte für sie übrigens noch Konsequenzen haben: Laut Bild droht ihr deswegen eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 43.000 Euro.

Es war Serenas erstes Einzelmatch auf der Tour seit vier Jahren. Ihr Comeback hatte sie erst im vergangenen Monat beim HSBC Championship im Londoner Queen's Club eingeläutet – allerdings im Doppel, an der Seite der 19-jährigen Victoria Mboko. Auch dort hatte eine Knieverletzung das Duo gestoppt, die jedoch Victoria traf. In Wimbledon sollen nun Serena und ihre Schwester erstmals seit 2022 wieder gemeinsam bei einem Grand Slam im Doppel aufschlagen – ein Wiedersehen, das die Tenniswelt mit Spannung erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob sie Freitag antreten wird.

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Getty Images Serena Williams in der ersten Runde von Wimbledon, Juni 2026

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Getty Images Serena Williams und Maya Joint nach ihrem Erstrundenmatch in Wimbledon, Juni 2026

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Getty Images Venus Williams bei den Tennis-USA-Open 2022