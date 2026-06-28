Vor Wimbledon: Serena Williams verbringt Zeit mit Tochter

Serena Williams (44) zeigt kurz vor ihrem großen Wimbledon-Comeback eine besonders private Seite: Die Tennisikone war jetzt mit ihrer Tochter Olympia in London unterwegs und besuchte dort die "Crystal Maze Experience" an der Shaftesbury Avenue. Mutter und Tochter erschienen dabei im Partnerlook in kupferfarbenen Bomberjacken und posierten gut gelaunt vor der bekannten Kuppel der TV-Attraktion. Serena teilte den Moment anschließend selbst auf X und schrieb zu dem Schnappschuss: "Es sind Erinnerungen fürs Leben entstanden." Während sich in der britischen Hauptstadt gerade alles auf ihre Rückkehr nach Wimbledon richtet, gönnte sich die Sportlerin damit erst einmal einen süßen Familienausflug.

Lange bleibt für Serena aber nicht Zeit zum Durchatmen, denn schon bald wartet auf dem Rasen der nächste große Auftritt. Bei Wimbledon steht für die 23-fache Grand-Slam-Siegerin in der ersten Runde ein Duell mit dem australischen Nachwuchstalent Maya Joint an. Maya sagte vor dem Match laut The Standard über das bevorstehende Aufeinandertreffen: "Es ist eine Ehre. Ich habe immer davon geträumt, gegen Serena Williams zu spielen." Außerdem geht Serena in London nicht nur im Einzel an den Start. Auch im Doppel ist sie dabei und tritt gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Williams (46) per Wildcard an. In der ersten Runde bekommen es die beiden mit Camila Osorio und Solana Sierra zu tun.

Dass Serena gerade mit Olympia solche Momente teilt, passt zu dem Familienleben, das für die ehemalige Weltranglistenerste seit Jahren eine große Rolle spielt. Die Unternehmerin ist Mutter von zwei Töchtern, neben Olympia gehört auch die kleine Adira zur Familie. Ihre Schwester Venus begleitet sie nun auch wieder sportlich auf den Court. Die Williams-Schwestern verbindet seit Jahrzehnten eine enge gemeinsame Geschichte im Tennis, doch auch abseits des Sports zeigen sie sich immer wieder als eingespieltes Duo. Gerade vor einem so besonderen Turnier wie Wimbledon wirkt der Ausflug mit Olympia deshalb wie ein kleiner, persönlicher Moment mitten im großen Trubel.

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X/serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia in London, 2026

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X/serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia in London, 2026

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Getty Images Serena Williams und Venus Williams im September 2022