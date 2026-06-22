Comeback mit 44: Serena Williams startet im Wimbledon-Einzel

Das Tennismärchen des Jahres nimmt endgültig Formen an: Serena Williams (44) kehrt beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Einzel auf die große Bühne zurück. Was zuvor als kühne Spekulation galt, verkündete die US-Amerikanerin nun in Kooperation mit den Verantwortlichen des Londoner Traditionsturniers via Instagram. "Dies ist keine Übung", heißt es in dem Statement der Wimbledon-Verantwortlichen humorvoll. "Serena Williams wird 2026 als Wildcard-Spielerin im Damen-Einzel von Wimbledon antreten." Da ihr aktuelles Ranking nach der langen Abstinenz für eine reguläre Qualifikation nicht ausreicht, ebnet ihr die Freikarte den direkten Weg ins prestigeträchtige Hauptfeld.

Damit ist Wimbledon für Serena gleich doppelt besonders: Bereits vor einigen Tagen hatte sie eine Wildcard für das Damendoppel erhalten, wo sie an der Seite ihrer älteren Schwester Venus Williams (46) antreten wird. Im Einzel markiert der Auftritt den ersten Start auf absolutem Major-Niveau seit den US Open 2022, die damals eigentlich als glanzvoller Schlusspunkt einer Jahrhundertkarriere inszeniert worden waren. Ihr sportliches Comeback leitete die US-Amerikanerin in diesem Jahr schrittweise und mit wechselndem Erfolg ein: Nach einem verletzungsbedingten Dämpfer bei den Queen's Club Championships folgte zuletzt ein schnelles Erstrunden-Aus im Doppel bei den Berlin Open.

An der Themse knüpfen die Williams-Schwestern an eine beispiellose Erfolgsgeschichte an, schließlich wanderten im Doppel bereits sechs gemeinsame Wimbledon-Trophäen in die Familienvitrine. Für Serena bleibt das Turnier im Südwesten Londons ohnehin der spirituelle Kern ihrer Karriere. Seit ihrem Profidebüt im Jahr 1995 sammelte sie astronomische 23 Grand-Slam-Titel im Einzel – ein historischer Bestwert der sogenannten Open-Ära ab 1968, der im Damentennis bis heute unerreicht bleibt und durch 14 weitere Major-Titel im Doppel flankiert wird.

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Imago Serena Williams im Doppel beim WTA 500 Berlin Ladies Open, Juni 2026

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Getty Images Serena und Venus Williams beim US-Open-Turnier 2022

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Instagram / serenawilliams Tennislegende Serena Williams im September 2025

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