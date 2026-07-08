Wegen Verletzung: Serena Williams sagt Wimbledon-Comeback ab

Serena Williams (44) muss ihr Wimbledon-Comeback vorzeitig beenden: Die Tennislegende hat beim Grand Slam in London ihren geplanten Doppelauftritt mit Schwester Venus Williams (46) abgesagt. Nur kurz vor dem Start des Matches zogen die beiden zurück. Zuvor war Serena bereits im Einzel in der ersten Runde gegen die Australierin Maya Joint ausgeschieden. Serena verlor das Match in drei Sätzen mit 3:6, 7:6 und 3:6. Auf Instagram machte die Sportlerin nun öffentlich, warum es für sie nicht weitergeht.

Die Ursache für den Rückzug liegt in einer Knieverletzung, die sich Serena während ihrer Erstrundenpartie im Einzel zugezogen hatte. Die ehemalige Weltranglistenerste hatte die Partie trotz der Verletzung noch beendet, musste danach aber auf weitere öffentliche Auftritte verzichten. "Ich bin untröstlich, dass ich aus dem Doppel zurückziehen muss", gibt sie auf Instagram kund. Weiter hieß es: "Ich habe alles getan, um bereit zu sein, aber leider ist mein Knie einfach nicht bereit für den Wettkampf." Außerdem erklärte sie, dass die Rückkehr für sie ein Geschenk gewesen sei und die Chance, noch einmal an der Seite von Venus zu spielen, ihr sehr viel bedeutet habe.

Serena bedankte sich zudem beim Turnierdirektor Jamie Baker und beim gesamten Team in Wimbledon für die Möglichkeit, überhaupt antreten zu können. Auch den Fans sprach sie ihren Dank aus und schrieb, ihr Support habe dieses Comeback so besonders gemacht. Das Schwestern-Comeback wäre ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Doppelauftritt seit den US Open 2022 gewesen. Auch deshalb dürfte die Absage für Serena besonders emotional sein. Abseits des Sports ist die Unternehmerin seit Jahren eng mit ihrer Familie verbunden und zeigt in der Öffentlichkeit immer wieder, wie wichtig ihr vor allem die Verbindung zu Venus ist.

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Getty Images Serena Williams im Match gegen Maya Joint in der ersten Runde von Wimbledon 2026

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Getty Images Serena Williams und Maya Joint nach ihrem Erstrundenmatch in Wimbledon, Juni 2026

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Getty Images Serena und Venus Williams im August 2018 in New York City