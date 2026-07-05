Fünf Fakten: So tickt Venus Williams' Ehemann Andrea Preti

Venus Williams (46) hat geheiratet! Im Dezember 2025 gab der Tennisstar dem Schauspieler und Regisseur Andrea Preti (38) das Jawort. Kennengelernt haben sich die beiden im Sommer 2024 – nach gut einem Jahr Beziehung folgte die Hochzeit, wie Hollywood Life zusammenfasst. Obwohl Venus zu den bekanntesten Sportlerinnen der Welt zählt, haben die beiden ihre Liebe stets weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Dass Andrea ihr größter Unterstützer ist, ließ sich die Tennisspielerin aber nach einem Einzelmatch im Juli 2025 entlocken. Gegenüber Hollywood Life schwärmte sie von ihrem damaligen Verlobten: "Mein Verlobter ist hier, und er hat mich wirklich ermutigt, weiterzuspielen."

Venus erklärte dabei, dass Andrea maßgeblich dazu beigetragen habe, dass sie nach einer einjährigen Pause wieder im Einzel antrat. "Es gab so viele Momente, in denen ich einfach nur entspannen und chillen wollte", sagte sie und ergänzte: "Er hat mich ermutigt, das hier durchzuziehen, und es ist wunderbar, hier zu sein." Einen witzigen Nebenaspekt fügte sie noch hinzu: "Er hat mich noch nie spielen gesehen." Auf Instagram sind beide zwar aktiv, gemeinsame Fotos postet das Paar jedoch kaum. Andrea nutzt seine Kanäle hauptsächlich, um seine beruflichen Projekte zu bewerben und gelegentlich Reisebilder zu teilen.

Andrea wurde in Dänemark geboren und zog später mit seiner Familie nach Italien. Dort fand er den Weg in die Modewelt und arbeitete zunächst als Model, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte. Heute ist er nicht nur auf der Leinwand aktiv, sondern auch als Drehbuchautor und Regisseur. Im Jahr 2014 schrieb, inszenierte und spielte er in seinem ersten Spielfilm "One More Day" die Hauptrolle. Im selben Jahr war er außerdem an dem Kurzfilm "The Wolf Man" beteiligt, für den er ebenfalls das Drehbuch schrieb und vor der Kamera stand.

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Getty Images Venus Williams und Andrea Preti bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Venus Williams und Andrea Preti verfolgen das Viertelfinale der French Open in Paris

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Getty Images Venus Williams und Andrea Preti bei der Pressekonferenz zur Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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