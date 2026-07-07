Serena Williams' Wimbledon-Comeback sorgt für Rekorde im TV

Serena Williams (44) sorgt mit ihrem Wimbledon-Comeback für eine echte Quotenexplosion im US-TV! Als die 23-malige Grand-Slam-Siegerin am Dienstag auf dem berühmten Centre Court gegen Maya Joint aufschlug, klebten in den USA im Schnitt 1,8 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen. Der Sportsender ESPN, der das Match am frühen Nachmittag Ortszeit übertrug, meldet sogar eine Spitze von 2,1 Millionen Tennisfans zwischen 16.00 und 16.15 Uhr. Damit setzte das erste Aufschlagen der Tennisikone in Wimbledon in diesem Jahr neue Maßstäbe und bescherte dem Sender historische Bestmarken gleich zum Turnierauftakt.

Nicht nur das Einzel von Serena, sondern der komplette zweite Turniertag in Wimbledon erwies sich für ESPN als voller Erfolg. Über den gesamten Dienstag kam der Sender eigenen Angaben nach auf durchschnittlich 937.000 Zuschauer für seine Wimbledon-Berichterstattung – ein Plus von satten 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen schalteten beim Match gegen Maya Joint im Schnitt 411.000 Menschen ein, in der Spitze waren es 529.000. Auch die Tagesreichweite in dieser Altersgruppe legte deutlich zu und kletterte um 50 Prozent auf 208.000 Zuschauer. Zählt man den Auftakt am Montag hinzu, ergibt sich für die ersten beiden Turniertage ein Durchschnitt von 734.000 Tennisfans insgesamt und 164.000 Zuschauern in der Zielgruppe – laut ESPN der erfolgreichste Start in eine Wimbledon-Übertragung in der Geschichte des Senders.

Für die Fans ist die Rückkehr von Serena nach London ein besonderes Highlight, denn die Sportlerin hatte sich in den vergangenen Jahren stärker auf ihr Leben abseits des Courts konzentriert. Privat steht für sie ihre Familie mit Ehemann Alexis Ohanian (43) und den beiden Töchtern im Mittelpunkt. Eine wichtige Rolle spielt dabei vor allem Tochter Alexis Olympia, die ihre Mutter schon früh von der Idee eines erneuten Wimbledon-Auftritts begeisterte. Gemeinsam mit Schwester Venus Williams (46), mit der sie zahlreiche Doppeltitel gewann, knüpft Serena nun in London an ein Kapitel an, das ihre Karriere wie kaum ein anderes geprägt hat – inklusive der vertrauten Unterstützung ihrer Liebsten im Hintergrund.

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Getty Images Serena Williams im Match gegen Maya Joint in der ersten Runde von Wimbledon 2026

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Getty Images Serena und Venus Williams beim US-Open-Turnier 2022

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und den beiden Töchtern, Januar 2026