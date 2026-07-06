Reichste Sportlerin: So hoch ist Serena Williams' Vermögen

Serena Williams (44) ist zurück auf dem Tennisplatz – und das gleich in großem Stil. Die 44-Jährige tritt in diesem Sommer bei Wimbledon an und kehrt damit erstmals seit fast vier Jahren in den Einzelwettbewerb zurück. Passend dazu hat Forbes das Vermögen der Tennislegende neu bewertet, wie Hollywood Life berichtet: 350 Millionen Euro soll sie inzwischen besitzen. Damit gilt Serena offiziell als reichste Sportlerin der Geschichte – zumindest unter den Frauen, die ihr Geld tatsächlich durch ihren Sport verdient haben. Dabei ist Tennis längst nicht mehr die größte Einnahmequelle.

Insgesamt soll Serena über ihre gesamte Karriere hinweg rund 544 Millionen Euro vor Steuerabzug erwirtschaftet haben. Allein in den vergangenen zwölf Monaten flossen ihr laut Forbes schätzungsweise knapp 44 Millionen Euro zu – mehr als in ihrem besten Jahr als aktive Spielerin. Den Löwenanteil tragen zehn langfristige Sponsorenverträge, unter anderem mit Nike, Wilson, Lincoln und Audemars Piguet. Hinzu kommen ihre Aktivitäten als Investorin: Als CEO ihres Unternehmens Serena Ventures sammelte sie 97,5 Millionen Euro für ihren ersten Fonds ein und beteiligte sich bereits früh an Klubs wie dem Angel City FC oder dem WNBA-Team Toronto Tempo. Auch an den Miami Dolphins hält sie seit 2009 einen Anteil. Ihren Rekord von 83,2 Millionen Euro an Preisgeld, den sie als aktive Spielerin einfuhr, hat übrigens bis heute keine andere Tennisspielerin gebrochen.

Der Mann an ihrer Seite ist Alexis Ohanian (43), den sie 2015 in einem Hotelfoyer in Rom kennenlernte – nach eigener Aussage ein Zufallstreffen. Das Paar verlobte sich im Dezember 2016, und im November 2017 heirateten die beiden in New Orleans. Zu den Hochzeitsgästen gehörten unter anderem Beyoncé (44), Kim Kardashian (45) und Modezarin Anna Wintour (76). Kurz vor der Hochzeit war bereits ihre erste Tochter Olympia zur Welt gekommen, 2023 folgte die zweite Tochter Adira River. Auch Alexis ist erfolgreicher Unternehmer: Der Mitgründer der Plattform Reddit, die er 2005 ins Leben rief, hat laut Celebrity Net Worth ein geschätztes Vermögen von 131,7 Millionen Euro aufgebaut. Beim Angel City FC und beim Los Angeles Golf Club investieren die beiden sogar gemeinsam.

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Instagram / serenawilliams Tennislegende Serena Williams im September 2025

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Getty Images Serena Williams in der ersten Runde von Wimbledon, Juni 2026

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und den beiden Töchtern, Januar 2026

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