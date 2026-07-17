Im Familienurlaub: Frauke Ludowig wird auf Ibiza seekrank

Eigentlich war es ein traumhafter Familienurlaub auf Ibiza – doch für Frauke Ludowig (62) gab es dabei auch einen ungemütlichen Moment. Die Moderatorin verbrachte vier gemeinsame Tage mit ihrer Familie auf der spanischen Insel. Bei einem Bootstrip erwischte es die Moderatorin dann aber kalt: Frauke kämpfte sichtlich mit Seekrankheit. In einem Videoclip auf Instagram, den sie selbst kommentierte, ist zu sehen, wie sie schwankend dasitzt – während ihre Tochter Nele munter ins Wasser springt. "Einer von uns ist seekrank... ratet wer?", schrieb sie dazu augenzwinkernd.

Trotz des kleinen Zwischenfalls fiel das Fazit der Moderatorin durchweg positiv aus. Auf Instagram schwärmte sie von einer intensiven und wertvollen Zeit mit ihrer Familie: "Vier Tage Sonne, Wasser, Sport, Essen und ganz viel Familytime. Seit die Kinder groß sind und jeder seine Verpflichtungen hat, waren es in diesem Sommer wirklich die einzigen Tage für uns als Familie, aber es war intensiv, und wir haben jede Minute genossen. Qualitytime eben." Inzwischen ist die Familie wieder zurück in Deutschland und blickt laut Frauke "auf eine wunderschöne Zeit zurück".

Frauke ist seit 2003 mit ihrem Lebensgefährten Kai Roeffen verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter: Nele, die im Juli 2003 geboren wurde, und Nika, die 2005 zur Welt kam. Wie sehr ihr die beiden bedeuten, machte die Moderatorin bereits in einem früheren Instagram-Post deutlich. An ihrem Geburtstag im Jahr 2023 bezeichnete sie ihre Kinder als die "zwei besten Geschenke" und teilte ein Foto, auf dem sie lachend mit den beiden zu sehen ist.

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Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig postet ein Selfie aus dem Urlaub.

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Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig strahlt im Blümchen-Bikini bei Familienurlaub auf Ibiza, Juli 2026.

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Instagram / fraukeludowig_official Kai Roeffen und Frauke Ludowig, Ehepaar