Sonderstatus in Schule? Frauke Ludowigs Tochter packt aus

Nika Roeffen, die jüngere Tochter von TV-Moderatorin Frauke Ludowig (62), spricht auf TikTok offen über eine unangenehme Erfahrung aus ihrer Schulzeit. Sie beteiligt sich an einem Trend, bei dem Nutzer von Fehlverhalten ihrer damaligen Lehrer erzählen, das sie bis heute nicht losgelassen hat. Dabei macht Nika deutlich, dass viele Lehrkräfte offenbar mehr Interesse an ihrer berühmten Mutter hatten als an ihr selbst – und sie regelmäßig vor der ganzen Klasse darauf angesprochen wurde.

In ihrem TikTok-Video richtet Nika klare Worte an das damalige Lehrpersonal: "An die Lehrer und Lehrerinnen, die mich damals immer wieder vor der ganzen Klasse auf meine Mama angesprochen und mich total darauf reduziert haben – liebe Grüße, weil ihr ja jetzt plötzlich meine Storys und TikToks liked." In der Caption des Beitrags ergänzt sie außerdem: "Mir war das immer so peinlich." Passend zu dem Thema zeigt sie im Clip zwei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu sehen ist.

Auch Nikas ältere Schwester Nele erzählte schon mehrfach, wie es für sie war, mit einer bekannten Mutter aufzuwachsen. Im Gegensatz zu ihrer Schwester betonte sie im Podcast "Clare on air" jedoch, dass sie oft unter dem Radar geflogen ist, da sie den Nachnamen ihres Vaters trägt. In Freundschaften habe der Job ihrer Mutter also keine Rolle gespielt. "Manchmal haben die Leute das realisiert, wenn sie dann zu mir nach Hause gekommen sind. Ich war halt so: 'Ja, das ist halt meine Mutter'", erinnerte sich Nele.

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Instagram / nika.roeffen Nika Roeffen, Tochter von Frauke Ludowig

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Getty Images Frauke Ludowig, September 2024

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