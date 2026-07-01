Nach Rauswurf: Bekommt Nadja die letzte Rose vom Bachelor?

Bachelor Sebastian Paul hat im Finale von Die Bachelors tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht: In Namibia vergab der Rosenkavalier seine letzte Rose an Finalistin Nadja und stellte ihr sogar noch eine viel deutlichere Frage. Nachdem der 33-Jährige schon vor den Dreamdates alle anderen Frauen nach Hause geschickt hatte, konzentrierte sich beim großen Abschluss alles nur noch auf die Stuttgarterin. In der letzten Nacht der Rosen gestand Sebastian schließlich, dass er verliebt ist, überreichte Nadja die finale Rose und fragte sie direkt: "Möchtest du diese Rose annehmen und auch meine Freundin sein?" Nadja sagte Ja und erwiderte ihre Gefühle vor den Kameras.

Ganz ohne Unsicherheit verlief das Liebesfinale aber nicht. Beim Dreamdate in Namibia, das Sebastian und Nadja auf einen Roadtrip im Geländewagen mit Dachzelt führte, kamen bei ihr zwischenzeitlich Zweifel auf. Der Personaltrainer sprach offen darüber, dass er auch an die Zeit denke, wenn in einer langen Beziehung das erste Verliebtsein nachlasse. Für Nadja war das ein ungewohnter Gedanke. Sie sagte, Sebastian sei ein "kleiner Overthinker" und machte deutlich, dass ihr diese Sichtweise nicht besonders gefiel. Auch bei einem Spaziergang mit Geparden in einem Reservat ging es um ihre mögliche Zukunft. Nadja fragte sich, ob der Rosenkavalier mit ihrer freiheitsliebenden Art klarkommen würde. Sebastian versicherte jedoch, dass er sie nicht einengen wolle und "gar nicht eifersüchtig, null" sei. Später wurde der Ton wieder deutlich inniger: Sebastian erklärte, dass Nadja ihn mit kleinen Gesten und Worten direkt in der Seele berühre.

Doch ganz so rosig, wie es im TV wirkte, soll es danach nicht geblieben sein. Schon vor zwei Wochen machte ein Bericht des Berliner Kuriers die Runde, der sich auf einen Insider berief: Sebastian und Nadja sollen demnach kein Paar mehr sein. Angeblich sei die Beziehung sogar kurz nach Abschluss der Dreharbeiten wieder zerbrochen. Bestätigt ist das bisher nicht. Auch online brodelte damals schon die Gerüchteküche. In Instagram-Kommentaren spekulierten User über ein mögliches Liebes-Aus, einer behauptete sogar, Sebastian sei bereits wieder beim Daten gesichtet worden. Offizielle Aussagen dazu gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart