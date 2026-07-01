"Extrem ernüchternd": Manuel Neuer meldet sich nach WM-Aus

Nach dem bitteren Fußball-WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay hat sich Manuel Neuer (40) nun persönlich zu Wort gemeldet. Der Torwart veröffentlichte auf Instagram eine Bilderreihe vom Spiel und wandte sich in einem emotionalen Statement an seine Fans. "Das frühe Ausscheiden bei der WM ist extrem ernüchternd. Wir sind klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hätten in diesem Turnier weiterkommen müssen. Dieses Ende tut sehr weh", schreibt er darin. Gleichzeitig lässt er keinen Zweifel daran, dass er die Entscheidung, noch einmal für Deutschland aufzulaufen, nicht bereut.

In seinem Beitrag erklärt Manuel, warum er sich ganz bewusst dafür entschieden hatte, noch einmal das Nationaltrikot zu tragen: "Zum einen, weil es mich immer mit tiefem Stolz erfüllt hat, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Zum anderen, weil ich mit meinen 40 Jahren und den Erfahrungen aus vier WM-Turnieren auch die jungen Spieler sowohl auf als auch neben dem Platz bestmöglich unterstützen und Fußball-Deutschland helfen wollte. Trotz des bitteren Endes bereue ich diesen Schritt keine Sekunde." Er schreibt weiter: "Meine Enttäuschung ist nicht zu beschreiben, dennoch bleibt große Dankbarkeit. Danke für eure Unterstützung über all die Jahre und bei diesem Turnier." Unter dem Post sammelten sich schnell zahlreiche Kommentare. TV-Moderator Andrej Mangold (39) antwortete beispielsweise "Danke, Legende" und auch Manuels Frau Anika Neuer (26) meldete sich – mit einem roten Herz.

Manuel hatte seine DFB-Karriere eigentlich bereits vor zwei Jahren beendet, bevor ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) noch einmal zurückholte. Mit dem diesjährigen WM-Turnier hat der Weltmeister von 2014 nun offiziell ein letztes Mal das Kapitel Nationalmannschaft abgeschlossen – und damit eine der prägendsten Torhüter-Karrieren der deutschen Fußballgeschichte beendet. In der ARD-Sportschau wurde Manuel direkt gefragt, ob das sein letzter Auftritt im deutschen Tor gewesen sei. Seine Antwort fiel knapp aus und ging im Trubel fast unter. "Ja", sagte Manuel leise.

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Getty Images Manuel Neuer im Trikot des FC Bayern München während des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena

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Getty Images Manuel Neuer nach dem Elfmeter-Aus Deutschlands gegen Paraguay bei der WM in Foxborough, Juni 2026

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Getty Images Manuel Neuer und Julian Nagelsmann bei einem Spiel des FC Bayern München gegen VfB Stuttgart, 2022