Abschied 2027? Manuel Neuer denkt wohl ans Karriereende

Am Dienstag startete Manuel Neuer (40) mit dem FC Bayern München ins Trainingslager am Tegernsee in Rottach-Egern – und sorgte dabei für eine Überraschung abseits des Rasens. Der 40-jährige Torwart und Mannschaftskapitän sprach erstmals konkret über ein mögliches Ende seiner aktiven Laufbahn. Nach rund vier Wochen Urlaub und dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft tritt Manuel in seine 21. Bundesliga-Saison ein – davon 16 beim FC Bayern und fünf beim FC Schalke 04. Dabei machte er keinen Hehl daraus, was ihn beschäftigt: "Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist jetzt mein letztes Spiel – egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin. Aber es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre!", erklärte er gegenüber der BILD.

Schon bei seiner Vertragsverlängerung im Mai dieses Jahres hatte Manuel intensiv über ein vorzeitiges Karriereende nachgedacht. Dass er sich letztlich für ein weiteres Jahr entschied, begründete er mit der besonderen Qualität des Umfelds beim FC Bayern. Gegenüber Medienvertretern gab er offen zu, dass die Waage zunächst eher in Richtung Abschied zeigte: "Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß. Wir haben immer die Möglichkeiten, um alle Titel zu spielen. Wir sind voll auf der Höhe mit der Mannschaft. Deshalb zählen dieses Team, die Mannschaft und die Struktur, wie wir sie im Verein haben, zu den 15 Prozent, wo ich gesagt habe: Ich muss auf jeden Fall weitermachen." Darüber hinaus betonte er, auch privat Rückhalt zu haben: "Ich mache das für mich persönlich, weil ich auch in der Lage bin, der Mannschaft immer zu helfen – und ich habe die Unterstützung aus meinem Familien- und Freundeskreis."

Wenn Manuel in der kommenden Spielzeit alles gibt, dann nicht ohne ein klares Ziel vor Augen. Sein größter Wunsch für den Abschluss seiner Karriere: ein dritter Triumph in der UEFA Champions League. Bereits 2013 und 2020 konnte er diesen Titel mit dem FC Bayern feiern. Als möglichen Abend seines letzten großen Auftritts hat er den 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid im Blick – den Ort des Champions-League-Finales. Gleichzeitig steht mit Jonas Urbig bereits ein junger Nachfolger in den Startlöchern, dem Manuel in dieser Saison schrittweise mehr Verantwortung übergeben soll. Mit Blick auf das Torwartteam zeigte sich der Kapitän zufrieden: "Wir haben ein gutes Torwartteam, auch mit Ulle und den jungen Torhütern."

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Getty Images Manuel Neuer, Januar 2025

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Imago Die deutsche Startelf am 19. Juni 2026 bei der Fußball-WM in Toronto

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer und sein Sohn Luca, Juli 2026