Geschlecht verraten? Manuel Neuers Ex Nina feiert Babyparty

Nina Neuer (ehemals Weiss) ist schwanger – und ihre Freundinnen haben ihr nun mit einer Babyparty eine ganz besondere Freude bereitet. Am vergangenen Samstag wurde die Dressurreiterin von ihren Liebsten mit einer Babyshower überrascht. Wenige Tage später teilte sie einen Schnappschuss der Feier in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Vielen Dank für diese Überraschung." Dazu wählte sie den Song "Friend" der britischen Sängerin Ella Henderson (30). Mit dabei waren unter anderem Reitsport-Kollegin Victoria Nielsen sowie Charlotte Rummenigge, Tochter des ehemaligen FC-Bayern-Stürmers und Fußballfunktionärs Karl-Heinz Rummenigge (70).

Das Foto zeigt einen hübsch dekorierten Tisch mit einer rosafarbenen Babytorte, die mit einer Bärchenfigur, Sternen, Kugeln und einer Schleife verziert ist. Daneben stehen Cupcakes auf einem Ständer, und für Nina liegt eine Schärpe mit der Aufschrift "werdende Mutter" bereit. Über dem Tisch hängen rosafarbene Buchstaben, die das Wort "Baby" formen. Ob die rosafarbene Dekoration dabei ein Hinweis auf das Geschlecht des Babys ist, bleibt offen – heutzutage gilt Rosa längst nicht mehr als ausschließliche Mädchenfarbe. Auch zu Namen, Geburtstermin und dem Vater des Kindes hat sich Nina bislang nicht öffentlich geäußert.

Bekannt ist, dass die 32-Jährige bereits Anfang Juni mit einem Babybauchfoto auf Instagram für Überraschung gesorgt hatte – ohne weitere Details zu verraten. Dass nun auch ihr Ex-Mann Manuel Neuer (40) erneut Nachwuchs erwartet, hatte der Fußballprofi Mitte Mai gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Seine zweite Ehefrau Anika Neuer (26) ist ebenfalls schwanger. Der gemeinsame Sohn Luca darf sich also bald über ein Geschwisterchen freuen. Die Hochzeit von Manuel und Anika hatte wenige Monate zuvor in Südtirol stattgefunden.

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Kolbert-Press / ActionPress Nina Weiss in der Allianz Arena

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Instagram / ninaneuer Nina Neuers Babyparty

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Instagram / ninaneuer Nina Neuer, Juni 2026

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