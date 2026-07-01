Nach WM-Pleite: Manuel Neuer beendet DFB-Karriere endgültig

Das war es jetzt wirklich: Manuel Neuer (40) zieht nach dem bitteren WM-Aus gegen Paraguay den endgültigen Schlussstrich unter seine Zeit im DFB-Team. Auf die Frage in der Sportschau, ob das sein letzter Auftritt im deutschen Tor gewesen sei, gab es nur ein kurzes, leises "Ja", das in all dem Trubel um das Elf-Meter-Debakel beinahe unterging. Damit steht nun fest: Für den Weltmeister von 2014 ist das Thema Comeback ein für alle Mal vom Tisch. Dabei hat die ganze Nummer fast schon eine dramatische Note, denn eigentlich hatte Manuel seine Nationalelf-Karriere ja schon vor zwei Jahren beendet, bevor ihn Julian Nagelsmann (38) für einen vermeintlich letzten großen Coup noch einmal überraschend zurückholte.

Manuels Rückkehr für den Weltcup hatte schon im Vorfeld für reichlich Diskussionsstoff gesorgt – vor allem, weil Oliver Baumann dafür recht kurzfristig auf die Bank weichen musste. Am Ende ging der Plan vom perfekten Abschiedstitel nicht auf, auch wenn Manuel im Elfmeterschießen sogar noch einen Ball parierte und das Zittern kurzzeitig verlängerte. Am Mikrofon von Magenta TV zeigte sich der Keeper verständlicherweise maßlos enttäuscht, seinen Abschied mit einem vorzeitigen WM-Aus zu besiegeln. "Das ist extrem bitter, so aufzuhören", erklärte Manuel.

Trotz des unschönen Abgangs im Sechzehntelfinale hinterlässt der langjährige Kapitän eine gewaltige Lücke. Er hat das moderne Torwartspiel über Jahre geprägt und galt als unbestrittener Chef in der Kabine. Die engen Kontakte zu seinen Nationalmannschaftskollegen und den guten Teamgeist will er nun im privaten Kreis weiterpflegen, während sich seine sportliche Zukunft ab jetzt ganz ohne den gewohnten DFB-Trubel im Hintergrund entscheidet. Für Manuel zählt ab sofort nur noch das Daily Business im Verein – und die Fußballwelt verneigt sich vor einer ganz großen Karriere.

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Getty Images Manuel Neuer nach dem Elfmeter-Aus Deutschlands gegen Paraguay bei der WM in Foxborough, Juni 2026

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Getty Images Manuel Neuer und Julian Nagelsmann bei einem Spiel des FC Bayern München gegen VfB Stuttgart, 2022

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Getty Images Manuel Neuer, Weltmeister 2014