Nach WM-Aus: Manuel Neuer teilt privates Foto mit Sohn Luca

Manuel Neuer (40) zeigt sich nach dem bitteren WM-Aus wieder bei seinen Fans – und gewährt dabei einen ungewöhnlich privaten Einblick in sein Familienleben. Auf Instagram meldet sich der Torwart jetzt mit einer ganzen Reihe entspannter Urlaubsfotos zurück. Auf einem der Bilder hält Manuel seinen kleinen Sohn Luca im Arm, Vater und Sohn sind darauf von hinten zu sehen und blicken in die Landschaft. Die weiteren Aufnahmen zeigen den Fußballstar im Pool und bei Spaziergängen inmitten idyllischer Natur. Zu der Fotoreihe schreibt Manuel nur ein einziges Wort: "Neustart."

Mit diesem einen Wort bringt der Schlussmann auf den Punkt, was nach einem intensiven Turnier ansteht: abschalten, durchatmen, neue Kraft tanken. Fotos wie diese, die so persönliche Momente zeigen, teilt Manuel nur sehr selten in den sozialen Medien – umso mehr dürften sich seine Fans über diesen kleinen privaten Einblick freuen.

Für Manuel ist es privat derzeit eine bewegte Zeit. Seine Ex-Frau Nina Neuer erwartet Nachwuchs – ihre Freundinnen hatten ihr zuletzt mit einer Babyparty eine Überraschung bereitet. Manuel und Nina waren nach mehreren Jahren Ehe im Jahr 2023 geschieden worden.

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Getty Images Manuel Neuer nach dem Elfmeter-Aus Deutschlands gegen Paraguay bei der WM in Foxborough, Juni 2026

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer und sein Sohn Luca, Juli 2026

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Instagram / ninaneuer Nina Neuer, Juni 2026