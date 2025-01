Nach zwölf Jahren Ehe: Jeanette Biedermann ist getrennt

Jeanette Biedermann (44) und ihr Mann Jörg Weißelberg (56) gingen rund 20 Jahre gemeinsam durchs Leben. Wie Bild nun erfahren haben will, soll das einstige Traumpaar, das nicht nur privat, sondern auch beruflich viel Zeit miteinander verbrachte, aber beschlossen haben, sich zu trennen – und das nicht erst vor Kurzem. Demnach sei die Trennung schon so weit, dass die Sängerin und der Musikproduzent auch schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammenwohnen.

Die ersten Anzeichen einer möglichen Ehekrise gab die "Rock My Life"-Interpretin in einem Interview vor rund zwei Jahren preis. Mit RTL sprach Jeanette darüber, dass es schwierig sei, Privates mit der Arbeit zu mischen. "Wenn man zusammenarbeitet, ist das schon nicht so einfach, zu schauen, dass man nicht nur noch Arbeitszeit miteinander verbringt", erklärte sie und ergänzte: "Andere Menschen haben es auch mal geschafft, übers Wochenende irgendwie an die Ostsee zu fahren und sich mal eine Auszeit zu nehmen, aber wir haben eigentlich nur gearbeitet."

Die 44-Jährige und Jörg lernten sich kennen, als der Musiker 2001 Gitarrist in ihrer Band wurde. Sie verliebten sich vier Jahre später, trennten sich jedoch nach drei Jahren Beziehung. Im Jahr 2010 gab das Paar seiner Liebe eine zweite Chance und heiratete im Juli 2012. Während ihrer gesamten Beziehung war der 56-Jährige weiterhin ihr Gitarrist, arbeitete jedoch auch als ihr Produzent und musikalischer Leiter ihrer Band an Jeanettes Seite. Das führte wohl dazu, dass sie sich in ihrer Ehe voneinander entfernten – und nun privat getrennte Wege gehen.

Getty Images Jörg Weißelberg und Jeanette Biedermann im Februar 2007 in Berlin

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

